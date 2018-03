Diferenţa dintre migrenă și durerea de cap. În România, studiile arată că durerea de cap este cea mai frecventă formă de durere, afectând 83% dintre români. De altfel, este una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate pe care medicii și alți profesioniști din domeniul sănătății le tratează în întreaga lume.

Deși mulți oameni descriu toate durerile de cap moderate până la severe ca fiind “migrene”, există criterii specifice folosite pentru identificarea migrenei, tensiunii și a altor tipuri de cefalee mai puțin frecvente.

În opinia hipnoterapeutului Eugen Popa, atunci când simțim o presiune puternică sau o durere de cap , poate fi dificil să ne dăm seama dacă este o suferință obișnuită sau una severă.

Cum este caracterizată durerea de cap ?

Care este diferenţa dintre migrenă şi o banală durere de cap ?

De cealaltă parte, specialistul afirmă că durerea de cap banală poate fi un simptom al unei migrene atunci când aceasta depăşeşte 4 ore şi poate dura până la 72 de ore, se intensifică treptat ( de la moderată la severă), are caracter pulsatil sau trepidant, este amplificată de un efort fizic minim, de rutină, se extinde de la zonele din jurul ochilor și din zona frontală spre regiunile temporo-parietale si occipitale si uneori poate cuprinde si zona umerilor, iar cel mai frecvent senzațiile dureroase încep dimineața, după trezire.