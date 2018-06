Din culisele filmărilor la ”Străjerii”. Vasile Calofir joacă rolul lui …Vasile și copiii au fost ei înșiși!

Producătorul peliculei “Străjerii”, primul film românesc pentru copii, făcut după Revoluţie, Liviu Mărghidan, alături de actorul Vasile Calofir şi doi dintre micuţii care au jucat în această producţie, au fost în direct la Interviurile Libertatea Live. Aceştia au povestit momente mai puţin ştiute despre cum s-au desfăşurat filmările şi ce au fost puşi toţi copiii să facă în cele două săptămâni petrecute pe vârf de munte.

“Am zis să facem un film pentru copii, pentru copiii noştri. Copiii din film sunt exclusiv ai noştri, sunetistul a venit cu băiatul lui, sunt copiii celor din industrie. Nu am făcut un casting, ci ne-am asumat. Practic, noi am plecat într-o tabără, nu eram conştienţi dacă ne iese, sau nu, un film. Nici nu pot spune că am avut un scenariu, ci doar o direcţie“, a povestit Liviu Mărghidan.

Această peliculă se deosebeşte şi prin faptul că toţi actorii şi-au păstrat numele, iar fiecare aproape că şi-a jucat rolul din viaţa reală.

“Nu pot să zic că am intrat în pielea unui personaj, pentru că îl joc pe Vasile în filmul acesta. Numele personajului este Vasile, şi copiii îşi păstrează numele lor. Cred că s-a plecat de la ceva extrem de real, de firesc. O tabără în care am stat cu toţii cantonaţi. Ne-am adaptat, am fost muşcaţi de viespi, ne-am udat cu apă, unii am mai răcit, am suferit de detoate. Dar nu la modul rău” a povestit Vasile Calofir despre experienţa trăită în timpul filmărilor.

Fiindcă nu exista un scenariu concret, ci filmările de desfăşurau, cumva, în regim de reality-show, ştiindu-se doar ideea de ansamblu ce ar trebui urmată, practic toţi copiii au fost puşi să improvizeze. Tocmai de aceea şi reacţiile lor sunt unele cât se poate de normale, de naturale. Dar, pentru cei mici a fost o adevărată provocare.

“Foarte drăguţ, mi-a plăcut că tata mi-a ascultat ideea. Am trecut prin nişte greutăţi, dar le-am trecut. Pe o fată a muşcat-o viespea, ne-a fost greu la căţărare, că nu mai aveam prize şi multe altele“, dezvăluie Radu Mărghidan, unul dintre cei 19 micuţi actori din filmul “Străjerii”

“Această experienţă a fost frumoasă, însă nici nu ştiam ce trebuie să facem, cum trebuie să ne purtăm. Eu şi sora mea ne-am dorit să ne facem şi actori şi a fost o experienţă pe care nu o repeţi foarte des la vârsta asta”, a spus Andi, care tocmai a terminat clasa a II-a şi, după ce a apărut în acest film, chiar a devenit vedetă printre colegi.

Prima vizionare a filmului “Străjerii” a fost la Festivalul Internaţional de Film Transilvania, regizorul Tudor Giurgiu, fondatorul TIFF fiind, de asemenea, invitat la Interviurile Libertatea Live. Iar ropotele de aplauze primite după încheierea peliculei le dă încredere producătorilor că primul film românesc pentru copii, realizat după Revoluţie, va fi bine-primit de public. Din data de 29 iunie, filmul “Străjerii” va rula în marile cinematografe din România.