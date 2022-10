Directorul de la Protecția Copilului Bacău este păzit de poliție 24 de ore din 24, după o serie de incendii la comandă: „Sunt mult mai atent în jurul meu”

Două incendii, produse la două săptămâni distanță unul de celălalt, au făcut scrum zece mașini ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bacău. Focul a fost pus intenționat, a fost concluzia pompierilor.

Primul vizat a fost directorul instituției, Cristian Codreanu.

În dimineața de 2 septembrie acesta și-a găsit mașina de serviciu arzând în fața locuinței. Incendiul se manifesta la compartimentul motor și în interiorul bordului, la sosirea pompierilor.

„Ca orice om normal, atunci m-am gândit că s-a întâmplat ceva de la instalația electrică. Era o mașină destul de veche. Asta luasem în calcul”, a declarat directorul Codreanu, pentru Libertatea.

Pompierii au stabilit însă că focul a fost pus intenționat. Polițiștii au deschis un dosar penal, fiind efectuate cercetări pentru distrugere prin incendiere.

Alte nouă mașini incendiate

Două săptămâni mai târziu, în noaptea de 16 septembrie, nouă mașini au ars ca o torță în curtea DGASPC Bacău. Toate aparțineau instituției. Era trecut de miezul nopții când angajatul care asigura paza DGASPC a simțit miros de fum. Când a ieșit în curte, a văzut opt autoturisme și un microbuz arzând.

În total, 9 mașini au ars în curtea DGASPC Bacău

A sunat imediat la 112. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit la fața locului, însă mașinile nu au mai putut fi salvate.

Oficialii Inspectoratului de Poliție al Județului Bacău au anunțat după incident că și în acest caz au deschis un dosar penal.

Una din mașinile incendiate ale DGASPC Bacău | Foto: ISU

Cele două incendii vin pe fondul unui climat tensionat la DGASPC Bacău, instituție aflată de un an în plin proces de reorganizare, de când la conducerea ei a fost numit un director dintr-un alt județ.

Noul director, primit cu ostilitate

În vârstă de 45 de ani, Cristian Codreanu a fost numit director general la DGASPC Bacău din iulie anul trecut. Numirea sa în fruntea instituției publice cu cei mai mulți angajați din Bacău – aproape 2.000 – a creat „o furtună”, susține directorul.

Originar din Bârlad, județul Vaslui, Codreanu nu mai lucrase până atunci în sistemul de protecție socială. În trecut, a mai ocupat posturi de conducere în privat, dar și în administrația publică. Ultima dată la Primăria Bârlad.

Cristian Codreanu, noul director al DGASPC Bacău | Foto: Facebook

Odată cu instalarea la conducerea DGASPC Bacău, a anunțat drept prioritate reorganizarea instituției pentru a îmbunătăți situația beneficiarilor din centre.

300 de posturi reorganizate

A fost primit cu reticență, iar anul ce a urmat a fost marcat de tensiuni.

„Orice om nou la conducerea instituției creează o furtună, ca să zic așa. Am corectat de două ori organigrama, am reorganizat 300 de posturi. Suntem în plină reorganizare în momentul acesta. Am găsit și niște oameni mai reticenți la schimbare. Nefiind din Bacău, am avut și replica aceasta, că ce caut eu aici, «nu mai sunt directori la Bacăui, s-au trezit să-i aducă pe alții?»”, explică Cristian Codreanu.

Păzit de polițiști

Directorul admite că situația în instituție este în continuare tensionată, pe fondul procesului de reorganizării, aflat în curs, dar și din cauza celor două incendii care au distrus mașinile instituției.

El însuși a ajuns să fie păzit 24 de ore din 24 de polițiști, în baza unui ordin de protecție și pază. Anchetatorii au apreciat că este o măsură de siguranță necesară, pe fondul celor două incidente.

„Nu pot să zic că mă simt amenințat, dar nu sunt într-o poziție tocmai confortabilă în momentul acesta. Este o situație incomodă. Recunosc, sunt mult mai atent față de perioada de dinainte, sunt mult mai atent în jurul meu. Este un ordin de protecție. Sunt vehiculate mai multe variante. Aștepăm să se finalizeze ancheta ca să vedem ce s-a întâmplat”, a declarat Codreanu.

Se caută făptașii

La o lună de la incendierea celor zece mașini, anchetatorii nu au descoperit încă cine a dat dat foc. Cercetările sunt coordonate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău.

Într-un răspuns comunicat ziarului, oficialii unității de parchet au transmis că „urmărirea penală se desfășoară în prezent in rem (cu privire la faptă)” și că „pentru asigurarea bunei desfășurări a anchetei, nu pot fi comunicate la acest moment alte informații”.

