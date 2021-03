﻿Directorul DSP Botoșani face 16 gărzi de noapte pe lună în două spitale. „Cum mai munciți ziua la DSP?”. „E nevoie disperată de medici în orașele mici”

Medicii urgentiști din spitalele din Dorohoi și Botoșani fac câte 7-8 gărzi pe lună, conform listelor cu personalul de gardă. Aceleași documente consultate de Libertatea arată că dr. Monica Adăscăliței, șefa DSP, a avut în total 16 ture de gardă de noapte la Urgențe, opt la Dorohoi, oraș cu puțin peste 20.000 de locuitori, și opt la Botoșani, reședință de județ cu aproximativ 100.000 de locuitori.

Pe program, de joi până duminică aproape că n-a ajuns acasă

Dr. Monica Adăscăliței, directorul Direcției de Sănătate Publică din Botoșani. Foto monitorulbt.ro

Cum arată programul șefei DSP într-o perioadă când instituția sa fixează standardul de luptă împotriva pandemiei din județ? Joi noaptea, medicul a fost de gardă la Spitalul Municipal din Dorohoi, vineri dimineață a fost prezentă la DSP la programul normal, vineri noaptea a fost de gardă la Botoșani, sâmbătă a revenit la DSP și sâmbătă noaptea a fost iarăși de gardă la Dorohoi. Monica Adăscăliței a petrecut în spital trei nopți consecutiv.

Doina Caba, Spitalul Județean Botoșani: „Nu am avut nicio reclamație”

Contactat telefonic, managerul Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” din Botoșani, dr. Doina Caba, a confirmat că directorul DSP Botoșani are un contract de gărzi semnat cu spitalul.

Dr. Doina Caba, manager spital Botoșani Foto botosaneanul.ro

Managerul a explicat că înainte de a merge la DSP, dr. Monica Adăscăliței lucra cu normă întreagă la Spitalul de Urgențe din Botoșani. Odată cu detașarea acolo, a rămas doar cu contractul de gărzi. Pe care și le face fără probleme, spune managerul.

Ziua merge la DSP, unde este director, și după-amiază vine la spital. Nu am avut nicio problemă și nicio reclamație până acum. Dr. Doina Caba, manager spital Botoșani:

Managerul celuilalt spital, din Dorohoi, Valerian Andrieș, nu a dorit să fie contactat. Spitalul din Dorohoi este cel care a cumpărat, la suprapreț, un aparat PCR care stă nefolosit de șapte luni.

„Nu fac nimic ilegal, nu se suprapun orele – nu mă îmbogățesc din asta”

Șefa DSP, Monica Adăscăliței, a confirmat listele și a spus că penuria de medici a generat propria situație.

„Nu sunt oameni la Dorohoi, sunt disperați, sunt doar trei doctori care nu fac față. Dacă îmi dați doctori cu care să pot acoperi linia de gardă, unde un medic a fost cu piciorul în ghips timp de două săptămâni, iar altul are insuficiență renală…”, a explicat ea.

„Eu doar ajut echipele de acolo, că nu sunt oameni în liniile de gardă. Nu fac nimic ilegal, când am acceptat funcția de director am spus că îmi place meseria mea de medic și vreau să o fac dacă se poate și e legal. Și este legal, se poate, nu se suprapun orele, doar îmi pierd din timpul meu personal – nu mă îmbogățesc din asta”, a spus dr. Monica Adăscăliței.

Adăscăliței și-a detaliat programul: la DSP lucrează de la ora 8.00 la 16.30, la Dorohoi gărzile încep de la 21.00 și se termină la ora 7.00 a doua zi, dimineață, în timp ce la Botoșani gărzile încep la ora 19.30 și se termină la 7.00.

Practic, dimineața când pleacă din gardă de la Dorohoi medicul merge direct la Botoșani la DSP, fiindcă durează cam 45 de minute să parcurgi cei circa 40 de kilometri între cele două localități.

Cum a arătat luna februarie pentru șefa DSP

12 zile doar DSP, în restul zilelor (16) a fost de gardă la Dorohoi sau la Botoșani.

Tabel cu medici de gardă în luna februarie

1 februarie – NU

2 februarie – NU

3 februarie – Gardă Dorohoi

4 februarie – Gardă Botoșani

5 februarie – NU

6 februarie – NU

7 februarie – Gardă Botoșani

8 februarie – NU

9 februarie – Gardă Dorohoi

10 februarie – NU

11 februarie – Gardă Dorohoi

12 februarie – Gardă Botoșani

13 februarie – Gardă Dorohoi

14 februarie – NU

15 februarie – Gardă Dorohoi

16 februarie – Gardă Botoșani

17 februarie – NU

18 februarie – Gardă Botoșani

19 februarie – NU

20 februarie – Gardă Botoșani

21 februarie – Gardă Dorohoi

22 februarie – NU

23 februarie – Gardă Botoșani

24 februarie – Gardă Dorohoi

25 februarie – NU

26 februarie – Gardă Dorohoi

27 februarie – NU

28 februarie – Gardă Botoșani



„Copilul și soțul au spus că mă trimit cu tot cu bagaje la muncă și mă dau afară din casă”

Lipsa medicilor, spune șefa DSP, e o constantă și la Dorohoi, și la Botoșani.

În reședința de județ lipsesc nu doar medicii urgentiști, ci și cei specializați în terapie intensivă, pneumologi sau interniști.

„Eu am un copil și un soț acasă care de un an mi-au spus că mă trimit cu tot cu bagaje la muncă și mă dau afară din casă. Am fost să ajut sistemul pentru că nu sunt doctori”, a mai spus dr. Monica Adăscăliței.

Dacă mă ajutați să aducem doctori la Botoșani, aș fi cea mai fericită, dar nu vine nimeni în orașele mici pentru că lumea se cantonează în centrele universitare. Dr. Monica Adăscăliței, șefa DSP Botoșani:

Ea a adăugat că, începând cu luna martie, mai face gărzi doar la spitalul din Botoșani, renunțând la gărzile de la Dorohoi. Directorul DSP a explicat că a luat această decizie fiindcă are probleme de sănătate și nu mai făcea față programului.



