Inițial, grănicerii ucraineni de pe mica insulă au respins atacurile navelor rusești, care i-au somat să se predea. În cele din urmă, ei au cedat sub asaltul navelor și bombardamentului avioanelor de luptă. Evenimentul a devenit cunoscut la nivel mondial după ce militarii ucraineni au răspuns cu o înjurătură solicitării navei rusești de a se preda.

Potrivit Marinei Ucrainene, garnizoana de pe insulă a respins două atacuri ale forțelor ruse, dar a fost nevoită să se predea „din cauza lipsei de muniție”.

Autoritățile ucrainene afirmă că atacatorii ruși au distrus infrastructura insulei, inclusiv faruri, turnuri și antene – o parte din pagubele care pot fi văzute acum în noua fotografie din satelit.

În imagine, se poate observa că unele dintre clădirile cu acoperiș roșu din centrul insulei au fost avariate semnificativ de bombardamentele rusești. Deși părți ale insulei sunt acoperite cu zăpadă, pot fi observate cratere. Nava văzută în larg a fost identificată de Maxar ca navă de debarcare din clasa Ropucha.

A recent satellite image of a Russian Ropucha-class landing ship off of Snake Island.



