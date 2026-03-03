Atacul asupra Iranului a fost „o greșeală gravă”

Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual adjunct al Consiliului de Securitate, a fost întrebat direct dacă a început al Treilea Război Mondial.

Răspunsul său: „Formal, nu, dar dacă Trump își continuă cursul nebunesc de schimbare criminală a regimului, aceasta va începe, fără îndoială. Și orice eveniment ar putea fi declanșatorul. Orice eveniment”.

El a susținut că atacul asupra Iranului este „o greșeală gravă” și că ar putea duce la un conflict global.

„Hiroshima și Nagasaki vor fi o joacă de copii”

Medvedev a mers mai departe și a afirmat că, în cazul unui conflict nuclear, „Hiroshima și Nagasaki vor fi o joacă de copii în groapa cu nisip”.

Este una dintre cele mai dure formulări venite din partea unui oficial rus de rang înalt în ultimele luni. În opinia sa, cetățenii americani și israelieni ar fi acum mai vulnerabili după operațiunea militară împotriva Iranului.

„Vulnerabilitatea lor a crescut semnificativ”, a spus el.

Mesaj direct către Washington

Fostul lider rus a susținut că decizia lui Donald Trump pune „toți americanii sub un potențial atac” și a afirmat că Iranul va depune „eforturi sporite” pentru a obține arma nucleară.

El a mai declarat că negocierile privind Ucraina „nu sunt cel mai important lucru” pentru Moscova, ci câștigarea războiului.

Putin a reacționat după moartea lui Khamenei

Separat, Vladimir Putin a condamnat uciderea liderului suprem iranian, Ali Khamenei, numind-o „o încălcare cinică a normelor moralității umane și a dreptului internațional”. Într-un mesaj adresat președintelui iranian Masoud Pezeshkian, Putin a transmis condoleanțe și a calificat atacul drept lipsit de „moralitate umană”.

Israelul și SUA au atacat sâmbătă, 28 februarie, capitala Iranului, Teheran, declanșând o stare de alertă în țară. Teheranul a reacționat rapid. Armata israeliană a lansat sute de rachete balistice din Iran spre teritoriul israelian. Sirenele au sunat în mai multe orașe, iar sistemele de apărare aeriană au fost activate la capacitate maximă. Conflictul s-a extins rapid în regiune. Au fost raportate atacuri în Bahrain, Abu Dhabi, Kuweit și Qatar.

O bază a forțelor aeriene britanice din Cipru a fost vizată de un „presupus atac cu dronă” în noaptea de duminică spre luni, iar ambasada SUA din Riad a fost lovită marți, 3 martie, de două drone suspectate a fi iraniene, au declarat pentru CNN două surse apropiate situației. Ministerul Apărării saudit a confirmat atacul, precizând că a provocat „incendii limitate și pagube materiale minore”.

Franța, Germania și Marea Britanie declară că sunt gata să-și apere interesele și pe cele ale aliaților din Golf, dacă va fi necesar, luând „măsuri defensive” împotriva Iranului.

