Ionut Catalin Sindile, fost sef al Jandarmeriei Romane, a declarat la iesirea din sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), ca a fost audiat in calitate de suspect, in legatura cu un dosar privind incasarea unor sume de bani pentru sute de ore suplimentare in perioada starii de urgenta instituita ca raspuns la epidemia infectarilor cu noul coronavirus, joi 24 septembrie 2020. EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO