Un doctor din Brașov a dat peste un urs în curtea casei sale. „A lăsat gunoiul și s-a repezit spre mine”

„Angajez vânător cu autorizație «la urs». Ofer casă-masă până la recoltarea lui!”, se intitulează postarea medicului brașovean, care relatează că incidentul s-a petrecut în noapte de sâmbătă spre duminică, 18 septembrie, la ora 4 dimineața.

„Trezit de lătrăturile furioase care nu se mai terminau ale câinelui vecinului, am avut idioata inspirație de a ieși în curte pe ușa secundară. N-am făcut nici trei pași de la scări și am dat «nas în bot» cu un urs care cotrobăia agitat prin gunoiul «eviscerat» din tomberonul pe care îl dărâmase. Erau maximum 7-8 metri între noi. Deși am înlemnit și amuțit brusc (pe de o parte surprins, pe de alta conform „indicațiilor” cunoscătorilor), ursul a lăsat gunoiul și s-a repezit înspre mine. Ce să-i mai zic? Cîțu-Cîțu? Am avut noroc și cu prezența de spirit care m-a făcut să țâșnesc instantaneu înapoi în casă și cu faptul că lăsasem ușa de la intrare întredeschisă”, a povestit Dan Grigorescu.

Să vă mai spun că, deși aflat în spatele unei uși metalice bine asigurate, ascultând ursul amușinând și mormăind de partea cealaltă a ei, îmi bătea inima cu 140 pe minut? Mie, care la trezire îl am sub 50? Medicul Dan Grigorescu:

După ce ursul a plecat, de dimineață, doctorul a făcut recensământul stricăciunilor: „Toți prunii și perii aveau trunchiurile marcate de gheare, căci ursul i-a scuturat până la ultimul fruct (mâncându-le pe toate), am găsit un culcuș lângă zmeuri, «devalizați» de zmeura pe care ne pregătisem să o culegem azi, urme de gheare pe o folie de protecție aflată pe teren, depozitele de compost «controlate» temeinic”.

Am mai spus eu acum vreo 10 zile că o să ajungem ca urșii să ne intre în case ca să cotrobăie prin gunoiul din bucătărie, atrași de mirosul cojilor de legume ieșind prin geamul lăsat deschis pentru aerisire. Și atunci, ce va fi de făcut? Iar un RO-ALERT convențional, cu semnificația „Ce să facem mai mult? Noi (ISU, Primăria, Prefectura, etc) ne-am făcut datoria, conform legii!” Dan Grigorescu:

Medicul spune că a hotărât să obțină autorizație de vânătoare, „incluzând și posibilitatea de a avea dreptul de autoapărare cu arma în propria curte – a mea și a membrilor familiei”.

Dan Grigorescu. Foto: Facebook

Până atunci ironic, el a lansat un anunț: „Angajez vânător cu autorizație «la urs». Ofer casă și masă până la recoltarea lui!”

Senatul a adoptat, pe 6 septembrie, proiectul de lege prin care este aprobată ordonanţa ce stabileşte sistemul de monitorizare a intervenţiilor asupra urşilor, realizate gradual, prin alungare, tranchilizare, relocare ori extragere prin eutanasiere sau împuşcare.

Ordonanţa urmează acum să intre în dezbaterea Camerei Deputaţilor, care e for decizional.

