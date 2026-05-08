Lucerna, noul lider fiscal

Lucerna devine liderul Elveției în materie de impozitare a companiilor, depășind cantonul Zug, conform unui raport realizat de PwC pentru 2026. Cu o rată a impozitului pe profit redusă la 11,66%, Lucerna devine cel mai atractiv loc de afaceri din țară, conform Blick, parte a Grupului Ringier.

În 2026, Lucerna a redus cota de impozitare de la 11,91% la 11,66%, depășind cantonul Zug, care, în ciuda ajustării ratei la 11,71%, a pierdut poziția de lider.

Potrivit analizei PwC, această schimbare subliniază poziția puternică a Elveției Centrale ca zonă cu impozite reduse. „În ciuda reformelor fiscale globale, Elveția își menține poziția de locație atractivă pentru companiile internaționale” , declară Rolf Röllin, expert PwC.

Opt cantoane reduc impozitele

Pe lângă Lucerna și Zug, alte șase cantoane elvețiene, printre care Zurich, Aargau, Schwyz și Basel-Landschaft, au decis să micșoreze impozitele pe profit. În contrast, patru cantoane – Basel-Stadt, Schaffhausen, Solothurn și Jura – au mărit ușor ratele fiscale.

Berna, cel mai scump canton

Cantonul Berna rămâne cel mai scump loc pentru companii, cu o rată a impozitului pe profit de 20,54%, aproape dublă față de cea din Lucerna. Zurich, deși a redus rata de la 19,61% la 19,47%, continuă să fie printre cele mai scumpe cantoane din țară.

Elveția, atractivă pe plan internațional

La nivel global, Elveția își păstrează statutul de paradis fiscal. Deși cantoanele cu impozite mari, precum Berna, se situează la mijlocul clasamentului european, cele cu impozite mici, precum Lucerna și Zug, sunt printre cele mai competitive din Europa. Potrivit PwC, doar Ungaria, cu o cotă de impozitare a companiilor de 9%, oferă condiții mai avantajoase în UE.

Impactul regulilor OCDE

În ciuda introducerii impozitului minim global al OCDE, autoritățile elvețiene au preferat să se concentreze pe alte avantaje competitive. Printre acestea se numără promovarea investițiilor și menținerea stabilității economice, a menționat PwC într-un raport. Deocamdată, noile reguli internaționale nu au determinat schimbări majore în politica fiscală a cantoanelor elvețiene.

