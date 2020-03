De Petre Dobrescu,

Scenariul din 2006 părea un coșmar de neconceput: „Un miliard de oameni s-ar îmbolnăvi”, anunța Brilliant, „165 de milioane de oameni ar muri. Ar exista o recesiune globală și depresie, iar costul pentru economia noastră de 1 – 3 trilioane de dolari ar fi mult mai rău pentru toată lumea decât faptul că 100 de milioane de oameni mor, pentru că atât de mulți oameni și-ar pierde locurile de muncă și beneficiile pentru îngrijirea sănătății, încât consecințele sunt aproape de neconceput. „



Acum, acel de neconceput este aici și Brilliant, președintele consiliului de administrație al Ending Pandemics, care a mai luptat împotriva gripei, poliomielitei și orbirii, explică la 75 de ani, pentru publicația The Wired cu ce se confruntă lumea.



“Virusul este capabil să infecteze 7,8 miliarde de frați și surori”



Deși l-a descris ca fiind un virus inedit, Brilliant susține că noul coronavirus nu înseamnă că este unul fictiv, de roman sau de nuvelă.

Înseamnă că este nou. Că nu există o ființă umană pe lume care să aibă imunitate ca urmare a faptului că a avut așa ceva înainte. Aceasta înseamnă că este capabil să infecteze 7,8 miliarde de frați și surori.

Larry Brilliant, virolog:

Cercetătorul american pare sceptic în privința cazurilor de reinfectare și crede că acestea sunt mai mult erori de testare. “Există cazuri în care oamenii cred că s-au infectat din nou, dar este mai probabil să fie un eșec al testului decât o reinfectare reală. Dar vor fi zeci de milioane dintre noi sau sute de milioane dintre noi sau mai mulți care vom primi acest virus înainte de a se termina, și cu un număr mare de genul acesta, aproape orice lucru în care vă întrebați „Se întâmplă asta?” se poate întâmpla.



Recomandări Cum va fi Scenariul 4 la noi? Asistent român în Germania: “Dacă ieșim pozitivi la coronavirus, dar putem să ne ducem la muncă, ne ducem”

Vom ajunge la inelul de aur al epidemiologului



Este cea mai periculoasă pandemie din timpul vieții noastre, subliniază Larry Brilliant, care adăugă că măsurile de izolare și distanțare nu reduce numărul total de cazuri, dar că multe vor fi amânate până va apărea un vaccin.

Nu există nimic în virologie care mă face să mă înfricoșez că nu vom primi un vaccin în 12 până la 18 luni. În cele din urmă, vom ajunge la inelul de aur al epidemiologului.

Larry Brilliant, virolog:

Ce înseamnă asta? “A, că un număr suficient de mare dintre noi a luat boala și a devenit imun. Și b, avem un vaccin. Combinația A plus B este suficientă pentru a crea imunitate largă, care este în jur de 70 sau 80 la sută.”

Mai mult, Larry Brilliant speră la un vaccin profilactic, care să poată preveni boala.



“Am speranța că vom primi un antiviral pentru Covid-19 care este curativ, dar în plus este profilactic. Cu siguranță nu este dovedit și este cu siguranță controversat și, cu siguranță, mulți oameni nu vor fi de acord cu mine. Dar ofer ca dovadă două lucrări din 2005, una din revista Nature și una din revista Science. Amândouă au făcut modelări matematice cu gripa, pentru a vedea dacă saturația cu doar Tamiflu a unei zone din jurul unui caz de gripă ar putea opri focarul. Și în ambele cazuri, a funcționat. De asemenea, ofer ca dovadă faptul că la un moment dat am considerat că HIV / SIDA este incurabilă și o condamnare la moarte. Apoi, unii oameni de știință minunați au descoperit medicamente antivirale și am aflat că unele dintre aceste medicamente pot fi administrate înainte de expunere și pentru a preveni boala”, spune acesta.



Recomandări Autoritățile cer ”dispozitive cu soluții dezinfectante la toate intrările blocului”, dar numai în București sunt 16.000 de blocuri cu cel puțin 2 scări în medie

Nu trăim o apocalipsă zombie



Doctorul american a spus că nu sperie de virus și că nu ne aflăm în fața unui sfârșit de lume:



“Sunt în grupa de vârstă care are o rată de mortalitate de 1 la 7, dacă iau boala. Dacă nu ești îngrijorat, nu ești atent. Dar nu mă sperie. Cred cu tărie că demersurile pe care le facem vor prelungi timpul necesar pentru a face virusul. Cred că, la rândul său, va crește probabilitatea de a avea un vaccin sau vom avea un antiviral profilactic la timp pentru a tăia, reduce sau a trunchia răspândirea. Toată lumea trebuie să-și amintească: aceasta nu este o apocalipsă zombie. Nu este un eveniment de extincție în masă”, a declarat Brilliant.



Recomandări Un pastor din Suceava decedat și îngropat pe 26 martie cu COVID-19 nu e raportat printre cele 40 de decese. DSP: „Spitalul nu a transmis încă lista oficială a decedaților”

Cele trei lucruri necesare pentru revenirea la normalitate



“Lumea nu va reîncepe să pară normală până când nu se vor întâmpla trei lucruri.

Unul dintre ele este să ne dăm seama dacă distribuția acestui virus arată ca un aisberg, care se află la o saptea parte deasupra apei sau ca o piramidă, unde vedem totul. Dacă vedem doar o singură parte din boala actuală, deoarece nu testăm suficient și suntem orbi, atunci suntem într-o lume rănită.



Doi, avem un tratament care funcționează, un vaccin sau un antivirus.



Și trei, poate cel mai important, începem să vedem un număr mare de oameni – în special asistenți medicali, furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu, medici, polițiști, pompieri și profesori care au avut boala – sunt imuni și le-am testat pentru a ști că nu mai sunt infecțioși. Și avem un sistem care îi identifică, fie o bandă la încheieturi precum cele de concert, fie o carte cu fotografia lor și un fel de ștampilă pe ea. Atunci putem fi confortabili trimitându-ne copiii înapoi la școală, pentru că știm că profesorul nu este infecțios”, a subliniat Brilliant.



Nu am văzut niciodată atâta implicare civică



Din locul în care s-a izolat, virologul american vede o lume care s-a transformat în bine.



“Ei bine, sunt un om de știință, dar sunt și o persoană de credință. Și nu pot privi niciodată ceva fără să-mi pun întrebarea dacă că nu există o putere mai mare care, într-un fel, ne va ajuta să fim cea mai bună versiune a noastră din ceea ce am putea fi. Am crezut că vom vedea echivalentul străzilor goale în arena civică, dar cantitatea de implicare civică este mai mare decât am văzut vreodată. Văd copii tineri care se oferă voluntar să meargă să ducă alimente la oamenii în vârstă care sunt acasă. Văd un influx incredibil de asistente eroice, care vin și lucrează cu mult mai multe ore decât au lucrat înainte, doctori care fără teamă merg la spital să lucreze. Nu am văzut niciodată genul de voluntariat pe care îl văd”.

Cine este Larry Brilliant

Din 1973 până în 1976, Larry Brilliant a participat la programul de succes de eradicare a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). De-a lungul timpului a fost consultant și procutăr pentru mai multe filme de succes, printre care Contagion, Unseen Enemies sau seria câștigătoare de la HBO, Open Your Eyes.

Conferința din 2006 a lui Larry Brilliant în care anunța cum va arăta pandemia

foto: Talks at Google





GSP.RO Gică Craioveanu descrie situația din Spania: „Nu se mai joacă nimeni. Mi-e și frică să mai ies din casă”