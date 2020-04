De Adina Florea,

Firma EDM Recycling SRL, deținută de cetățeanul sârb Dragan Janosevic, are zero angajați, zero cifră de afaceri și adresa pe o stradă industrială din Chiajna. În toate aspectele este o firmă-fantomă, care este folosită de afaceristul sârb pentru a administra alte șase companii. Totuși, asta nu a oprit-o să fie recomandată către toate spitalele din țară, printr-o circulară trimisă de Ministerul Sănătății, pentru achiziționarea directă de saci pentru deșeurile din secțiile COVID-19.





Documentul trimis de Ministerul Sănătății

Jurnalistul de investigații Dan Bucura a publicat pe jurnalist.ro oferta EDM Recycling SRL, înaintată pe 31 martie de Ministerul Sănătății către toate direcțiile de sănătate publică din țară alături de „rugămintea de a fi transmisă către toate spitalele din județul dumneavoastră, pentru a fi analizată în vederea luării măsurilor concrete”. Circulara este semnată de secretarul general adjunct al ministerului, Codrin Doru Lungu.



”Orice ofertă primim, dăm mai departe”



Contactat de Libertatea, demnitarul a explicat că oferta firmei-fantomă nu este singură trimisă zilele acestea în teritoriu de către Ministerul Sănătății.



„Orice ofertă primim dăm mai departe. Ne-au venit oferte de tot felul de combinezoane și altele. Dar pentru că nu putem să facem achiziții directe prin minister și știm că este o problemă mare, trimitem aceste oferte atât către direcțiile de sănătate publică, cât și la Unifarm”, a precizat Codrin Doru Lungu.



Recomandări Se poate răspândi coronavirusul când cineva vorbește spre noi? Ce spun oamenii de știință

Demnitarul susține că prin această circulară nu recomandă expres sacii pentru deșeuri infecțioase comercializați de EDM Recycling SRL, ci că toate ofertele înaintate de firme către minister sunt trimise mai departe către DSP-uri.



De asemenea, acesta a explicat că în plină criză provocată de răspândirea coronavirusului, există o mare problemă cu privire la tratarea deșeurilor din secțiile de infecțioase și din spitalele de suport pentru COVID-19, întrucât incineratoarele se apropie de capacitatea maximă.

Însă de această portiță pot profita firme-fantomă pentru a-și crește vânzările în pandemie. Potrivit Termene.ro, EDM Recycling SRL este fondată în 2016. În patru ani a avut zero angajați, zero cifră de afaceri și pierderi de 269 de euro. Acționarul unic, Dragan Janosevic, este un cetățean sârb care a făcut Facultatea de Științe Politice la Craiova, iar acum locuiește în București.



Recomandări Coronavirus din decembrie în România? Pacient cu pneumonie la „Babeș”, posibil pacientul 1 al României: „Aveam febră, tușeam, mă durea tot corpul”

Prin EDM Recycling, acesta deține alte șase firme, însă nici una nu a făcut până în acest moment afaceri cu statul, potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Circulara trimisă de Ministerul Sănătății a avut un efect imediat în teritoriu. La două zile după expediere, două spitale din țară au început procedura de achiziție directă, iar contractele au fost atribuite pe 6 aprilie către EDM Recycling. Este vorba de două contracte în valoare totală de 2.600 de euro prin care s-au cumpărat saci la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și la Spitalul de Psihiatrie Sf. Nicolae Roman.



Deși în oferta înaintată de firmă către minister se precizează că trebuie să fie comandă minimă de 10.000 bucăți pentru sacii de 120-240 de litri și de 20.000 bucăți pentru sacii de 10-60 de litri, Spitalul de Psihiatrie din Roman a cumpărat doar 500 de saci de la Dragan Janosevic.

GSP.RO Temperatura la care noul coronavirus poate muri în doar câteva minute, în condiții de laborator

HOROSCOP Horoscop 7 aprilie 2020. Fecioarele văd viitorul în tonuri sumbre