Sute de mii de monede

Otha Anders a sosit la banca din Ruston cu 55 de bidoane pline ochi, dar nu cu lichid, ci cu sute de mii de monede de 1 cent, relatează Pleine Vie. Strânse timp de 45 de ani, micile monede i-au lăsat mască pe angajații băncii din Louisiana, SUA. Această descindere neașteptată ascunde o lecție despre răbdare și despre cum o sumă impresionantă poate fi clădită, ban cu ban, dintr-o obișnuință aparent nesemnificativă.

Să economisim este ceea ce suntem învățați încă din copilărie. De la pușculița în formă de porcușor până la primul carnet de economii, totul este făcut pentru a-i încuraja pe copii să pună bani deoparte.

Pe măsură ce îmbătrânesc, mulți păstrează o monedă sau două, ici și colo, pentru a-și plăti o călătorie sau pentru a face față unui moment dificil. Pentru Otha Anders, în vârstă de 73 de ani, acest lucru a devenit o obsesie asumată, care a ajuns să umple zeci de bidoane.

O adevărată rutină zilnică

Secretul stă într-o primă monedă, găsită cu zeci de ani în urmă. Totul a început după ce Otha Anders a găsit prima sa monedă de 1 cent, numită „penny” în Statele Unite.

Ulterior, a început să caute monede pierdute de străini, pe jos sau pe plajă, și să le acumuleze. Ceea ce ar fi putut rămâne doar o mică manie s-a transformat într-o adevărată rutină zilnică.

În timp, Anders i-a atribui acestui obicei o însemnătate divină. „M-am convins că fiecare bănuț găsit pe jos este un semn prin care Dumnezeu îmi cere să nu uit să fiu recunoscător. În zilele în care omiteam să mă rog, se întâmpla aproape mereu să găsesc o monedă care să-mi reamintească de rugăciune”, a declarat el pentru USA Today. Această convingere a dus la o regulă de fier: niciun cent nu trebuie lăsat în urmă, indiferent de locul în care este zărit.

Metoda unui colecționar răbdător

Pentru a-și mări colecția, septuagenarul a combinat două reflexe. De fiecare dată când mergea la cumpărături, se asigura că primește restul în așa fel încât să recupereze trei sau patru monede de 1 cent, care se adăugau zecilor de mii deja aflate în posesia sa. Iar pentru a depozita totul, a optat pentru recipiente XXL: bidoane de apă, de tipul celor folosite la dozatoare.

Etapele acestei metode simple se rezumă la câteva gesturi:

Colectarea sistematică a monedelor de 1 cent pierdute pe stradă, pe plajă sau în orice loc public.

Solicitarea constantă a trei sau patru monede suplimentare în restul primit după fiecare sesiune de cumpărături.

Depozitarea tuturor monedelor în bidoane de apă, în locul recipientelor mici, pentru a permite acumularea pe termen lung.

De-a lungul anilor, bidoanele s-au umplut unul câte unul, ajungând la un total de 55, gata să fie transportate la bancă.

5 ore de numărat

Ajuns la Ruston Origin Bank, nici nu se punea problema numărării manuale a „averii”. Angajații au folosit mașini de numărat monede pentru a calcula suma acumulată de pensionar. Procesul a durat, în total, aproape cinci ore. La sfârșitul zilei, Otha Anders avea în buzunar 5.136,14 dolari.

Destinația finală a acestei sume este mult mai puțin romantică decât povestea în sine. Banii vor servi la plata unei facturi pentru servicii stomatologice.

Acest lucru ne reamintește că până și o economisire dusă la bun sfârșit cu o consecvență rară timp de 45 de ani se traduce, în final, printr-un gest foarte obișnuit: cel de a achita o cheltuială medicală.

Rămâne însă o lecție pe care mulți o vor reține din acest parcurs: puși cap la cap, până și cei mai mărunți bani ajung să conteze, cu condiția să le dedici o răbdare pe care nu mulți o au.

