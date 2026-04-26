De la farsă la violență extremă

Jeetu Saini își sărbătorea ziua de naștere la o sală de sport din localitate, înconjurat de apropiați. Situația a degenerat în momentul aducerii tortului, când prietenii săi au decis să îi facă o farsă: unul dintre ei i-a mânjit fața cu o bucată de prăjitură.

Gestul l-a înfuriat teribil pe Jeetu, care a părăsit brusc sala de sport. La scurt timp după ce a plecat, sărbătoritul s-a întors la petrecere însoțit de alți indivizi și înarmat cu un adevărat arsenal.

Fratele uneia dintre victime a declarat presei locale că grupul „s-a întors cu șapte sau opt arme” de foc. „Au început să tragă imediat ce au sosit. Nu au avut nicio șansă”, a relatat acesta.

Bilanțul victimelor

În urma atacului violent, trei tineri – care ar fi fost nu doar prieteni, ci și rude cu agresorul – și-au pierdut viața.

Amardeep Saini, în vârstă de 26 de ani, Manish Saini, de 23 de ani, și Akash Saini, de 23 de ani, au fost împușcați de mai multe ori și au fost declarați morți la sosirea la spital.

Polițiștii au ajuns de urgență la fața locului după ce au auzit focurile de armă, securizând sala de sport pentru investigații.

Suspectul principal este în libertate

Jeetu și principalii săi complici au reușit însă să fugă și sunt în prezent dați în urmărire. Autoritățile strâng înregistrări de pe camerele de supraveghere și cercetează perimetrul.

„Unitatea de teren este la fața locului și a adunat probe care urmează să fie analizate separat”, au comunicat polițiștii.

Conform primelor rapoarte ale autorităților, conflictul a izbucnit pe fondul acestei neînțelegeri și a escaladat rapid într-o încăierare mortală.

Deși principalul suspect este în libertate, poliția a confirmat că mai multe persoane au fost deja reținute în legătură cu acest incident.

