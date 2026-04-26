Incidentul a avut loc la scurt timp după ce a fost servit primul fel de mâncare, o salată cu burrata și mazăre proaspătă, relatează The Sun.

În timp ce invitații se grăbeau să se adăpostească sub mesele acoperite cu fețe de masă albe, Glantz a fost văzut mâncând calm din farfurie.

Imaginile surprinse cu acesta au devenit rapid virale pe rețelele de socializare, stârnind atât amuzamentul, cât și uimirea utilizatorilor.

Dineul anual al corespondenţilor de la Casa Albă a fost întrerupt brusc sâmbătă seara, la Washington. Cei aproximativ 2.600 de invitaţi, precum şi Donald Trump şi soţia sa, Melania, s-au pus la adăpost.

Președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump au fost evacuați de urgență de agenții Secret Service din sala de la hotelul Washington Hilton unde avea loc Dineul Corespondenților de la Casa Albă.

În timpul evacuării rapide, Trump a părut să piardă echilibrul și să se împiedice, într-un moment surprins de camerele video, în timp ce se retrăgea de pe scenă alături de soția sa.

Ulterior, întreaga sală a fost evacuată, la fel şi membrii guvernului american, de la şeful Pentagonului, Pete Hegseth, până la şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio. Poliţiştii au înconjurat zona, iar elicopterele au survolat centrul capitalei americane.

Președintele a descris haosul din acele clipe, spunând că inițial nu era sigur ce se întâmplă, dacă sunetul era o tavă căzută sau un glonţ. „Speram să fie o tavă, dar nu a fost”.

El a subliniat că atacatorul ar fi tras „de la o distanţă de 50 de metri” și că „se afla foarte departe de sală”, în ciuda nivelului ridicat de securitate: „Sala era foarte, foarte bine securizată”.









