Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată scântei și un fum dens care umple cabina liftului, în timp ce cei doi bărbați, care se amuzau inițial, se panichează în interior, încercând să scape cât mai repede din capcana creată de ei înșiși.

Unul dintre ei poate fi văzut cu o sticlă de bere în mână, vorbind cu celălalt care aprinde artificiile. În câteva clipe, liftul pare să explodeze. Un nor de fum dens s-a răspândit și pe casa scărilor, ceea ce a determinat intervenția rapidă a autorităților.

Din fericire, incidentul s-a încheiat fără victime. Cei doi au fost nevoiți să-și ceară scuze și au fost puși de polițiști să măture în lift, care arăta deplorabil.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE