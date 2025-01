Focuri de artificii și un imitator al lui Elvis

Trump a călătorit cu un avion Air Force trimis de președintele în exercițiu Joe Biden, de la baza sa din Palm Beach, Florida. Acolo, Trump și-a pregătit tranziția după victoria în alegerile din 5 noiembrie împotriva vicepreședintelui democrat Kamala Harris.

Soția sa, Melania, fiul Barron, fiica Ivanka și soțul acesteia, Jared Kushner, l-au însoțit în zborul de sâmbătă. După aterizarea pe aeroportul Dulles din Virginia, Trump s-a deplasat la clubul său de golf din Sterling.

La club, un imitator al lui Elvis Presley a oferit o serenadă viitorului președinte și primei doamne. A urmat o recepție pentru aproximativ 500 de invitați și un foc de artificii. Un consilier a postat pe rețelele sociale un videoclip cu momentul muzical.

Programul inaugurării

Duminică, Trump va organiza un miting cu susținători în Capital One Arena din centrul Washingtonului. Luni după-amiază va avea loc un eveniment post-inaugurare.

Din cauza vremii reci, ceremonia de inaugurare a fost mutată din fața Capitoliului în interiorul Rotondei. Parada de pe Pennsylvania Avenue va avea loc la Capital One Arena.

În Rotonda Capitoliului, Trump va depune jurământul la ora 17.00 GMT, urmând să rostească discursul inaugural. Trump a declarat pentru NBC News că tema va fi „unitatea și puterea, precum și cuvântul «echitate»”.

Este pentru prima dată de la a doua învestire a lui Ronald Reagan, în ianuarie 1985, când evenimentul va fi organizat în interior.

Majoritatea celor peste 220.000 de invitați cu bilet nu vor putea asista la ceremonie în interiorul Capitoliului. Doar o parte vor încăpea în Capital One Arena, cu o capacitate de 20.000 de locuri, unde va fi transmisă inaugurarea.

Primele acțiuni prezidențiale

După întoarcerea la Casa Albă, luni după-amiază, se așteaptă ca Trump să semneze numeroase ordine executive și directive. Acestea vor viza limitarea migrației, stimularea producției de energie a SUA și alte priorități.

Trump, al cărui prim mandat a durat din 2017 până în 2021, refuzase să participe la învestirea lui Biden în 2020. El a părăsit atunci Washingtonul pentru Florida, promițând: „ne vom întoarce într-o anumită formă”.

Cu două săptămâni înainte de inaugurarea actuală, susținătorii lui Trump au atacat Capitoliul pe 6 ianuarie 2021, încercând să împiedice certificarea victoriei lui Biden.

Biden va participa luni la ceremonia de învestire a lui Trump, marcând o tranziție pașnică a puterii, în ciuda tensiunilor din trecut.

