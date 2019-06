Președintele american a afirmat că forțele americane erau gata de asalt, moment în care a întrebat câți oameni vor muri.

„«150 de oameni, domnule președinte», a fost răspunsul unui general. Cu 10 minute înainte de atac, am oprit (n.r. – operațiunea). Nu era un răspuns proporțional dață de doborârea unei drone”, a relatat Trump pe Twitter.

„Nu mă grăbesc, armata noastră este reconstruită și este gata de atac, este de departe cea mai bună din lume”, a mai scris Trump.



Totodată, liderul de la Casa Albă a anunțat că vor fi impuse noi sancțiuni asupra Iranului.



„Iranul nu va avea niciodată arme nucleare, nu împotriva SUA, nu împotriva lumii!”, a conchis el.

