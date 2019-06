Aeronavele se aflau în aer iar navele erau pe poziții, însă rachetele nu erau încă lansate când au fost primite ordinele de retragere, a declarat un oficial anonim, citat de New York Times. Nu este clar dacă atacul a fost doar amânat sau anulat.

Oficialii militari și diplomații americani se așteptau la un răspuns armat din partea SUA, după ce oficialii securității naționale ai președintelui și liderii Congresului s-au întâlnit la Casa Albă joi noapte.



Planul de represalii a venit în replică după ce o dronă de supraveghere fără pilot, în valoare de 130 de milioane de dolari, de către o rachetă iraniană de suprafaţă.

Una dintre ținte ar fi fost sistemul de apărare antiaeriană S-125 Neva/Pechora, potrivit unei surse de la Pentagon.

SUA ar fi suspectat că acesta a fost sistemul folosit în atac, deși Teheranul a declarat că a fost vorba de sistemul de apărare 3rd Khordad.

După incidentul de joi cu drona doborâtă, Trump a fost întrebat cum va reacționa. Inițial, el a părut că vrea să aplaneze situația.



„N-am avut niciun om în acea dronă. Ar fi făcut o mare diferență. Cum vom reacționa? Veți afla în curând”, a spus Trump

Între timp, Iran a publicat imagini cu doborârea dronei americane. Iranul susține că drona a încălcat spaţiul aerian iranian, însă armata americană a comunicat că se afla deasupra apelor internaţionale.

