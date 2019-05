Cum ar arăta războiul SUA - Iran și de ce conflictul va avea efecte globale?

Președinția SUA a fost avertizată de serviciile secrete că un conflict este iminent, Iranul pregătind atacuri asupra trupelor americane din Orientul Mijlociu. Șeful Pentagonului a confirmat ideea și a făcut un apel către regimul iranian pentru ”a înceta toate provocările”.

de Laura Ștefănuț

Un război nu este în interesul nici uneia dintre părți. Războiul ar avea efecte globale, printre care generarea unei recesiuni economice mondiale. Cu toate astea, orgoliile și niște greșeli strategice pot declanșa conflictul.

Arabia Saudită – Iran, un posibil început

În contextul actual, intrarea SUA în război cu Iranul poate fi declanșată fie direct, prin atacul asupra trupelor americane, fie indirect, în cazul în care începe războiul Arabia Saudită – Iran, unde SUA ar putea intra ca aliat al Saudiților.

Mușchii celor două părți s-au încordat după ce Donald Trump a anunțat retragerea din Tratatul de Neproliferare Nucleară, adică un pact prin care Iranul se angaja să reducă activtățile și producția de substanțe din domeniul nuclear, în schimbul ridicării sancțiunilor împotriva statului.

Parlamentarii iranieni au ars steagul american

După anunțul făcut de Trump, parlamentarii iranieni au ars public steagul SUA și au scandat ”Moarte Americii”. Au spus că Trump înțelege doar genul acesta de mesaje.

Miza lui Donald Trump a fost de a obține un nou pact, care să forțeze Iranul să renunțe la producerea rachetelor balistice și în general la atitudinea ostilă din Orientul Mijlociu. Practic, Trump se aștepta să schimbe peste noapte politica externă adoptată de un stat în ultimii 150 de ani.

După ce s-a retras din Tratat, SUA au început să impună sancțiuni drastice Iranului, care i-au lovit economia și oamenii deja împovărați. Uniunea Europeană a criticat decizia SUA și a anunțat că companiile europene vor continua să facă comerț cu Iranul. Doar că SUA a lansat un val de presiuni și asupra companiilor europene, în vreme ce UE a arătat din nou cât de slabă este.

Confruntarea ar dura vreo săptămână

Drept răspuns, Iranul a anunțat că se retrage la rândul său (parțial) din Tratatul nuclear și a amenințat că va relua producerea de uraniu îmbogățit (care stă la baza armelor nucleare) dacă nu se opresc sancțiunile asupra petrolului și băncilor iraniene – doar că asta poate genera chiar mai multe sancțiuni, de data asta și din partea UE. Deja, ca urmare a declarațiilor Iranului, SUA a anunțat că va impune noi măsuri asupra comerțului cu oțel, cupru, fier și aluminiu dinspre Iran.

Donald Trump joacă dur. Un motiv pentru asta ar putea fi că SUA deține puterea militară de a spulbera forțele Iranului în mai puțin de o săptămână.

Cum ar arăta acum războiul SUA – Iran

În anii 80, Statelor Unite le-a luat mai puțin de o zi să distrugă întreaga flotă marină iraniană. Atunci, americanii s-au enervat după ce o navă de-a lor a fost afectată de mine iraniene.

În prezent, cel mai probabil, războiul nu ar fi unul pe uscat, ci aerian și maritim.

Avantajele Iranului sunt minime când vine vorba de forțe aeriene – au achiziționat ultimele avioane prin anii 80 de la ruși și prin anii 90 din Irak. Iranienii au dezvoltat în schimb sistemul de atac balistic (cu rachete) și au o reputație foarte bună pentru trupele de pe teren, care se confruntă în special cu Arabia Saudită în așa-zise războaie de proximitate (pe teritoriile unor state vecine precum Bahrain, Liban, Irak). Garda Revoluționară Islamică are o reputație aproape mitică în Orientul Mijlociu, cu aliați care o privesc ca infailibilă și oponenți care se tem de ea.

Amenințarea petrolului

Un alt punct forte al iranienilor este accesul la strâmtoarea Ormuz. Pe aici trece petrol folosit practic de întreaga lume. Cel mai simplu lucru pe care iranienii pot să îl facă pentru a sabota la rândul lor economia mondială este să pună mine în strâmtoare. Minele pot fi aruncate cu o simplă barcă de pescuit și explodează la trecerea unei nave mai mari. Alimentarea cu petrol prin strâmtoare ar fi blocată.

În cazul în care s-ar întâmpla așa ceva, SUA ar putea ataca Iranul în mai puțin de o oră – au personal militar de zeci de mii de oameni în jurul Golfului Persic.

În cazul în care Arabia Saudită ar deveni la rândul ei parte din confruntare, ceea ce ar mai putea face iranienii ar fi să își folosească resursele balistice pentru a le distruge obiective strategice, infrastructura de apă potabilă sau electricitate. Spre exemplu, rafinăriile de petrol sunt obiective extrem de vulnerabile unor atacuri aeriene.

Toate acestea ar duce la probleme și mai mari în comerțul cu petrol, ceea ce ar exploda prețurile și ar induce o recesiune economică mondială.

Chiar dacă războiul efectiv s-ar putea termina în câteva zile, afectarea întregii lumi se poate întinde pe mai mulți ani, iar în Orientul Mijlociu vor fi afectate mai multe generații.

Desigur, un război este prin excelență impredictibil, dar ceea ce știm sigur este că ne va afecta pe toți.

Care sunt sâmburii conflictului ?

Sunt două aspecte importante care trebuie știute dacă vrem să înțelegem comportamentul Iranului și conflictele din Orientul Mijlociu. Pe de o parte de ce urăsc Occidentul și pe de altă parte care este natura conflictului dintre Iran și Arabia Saudită.

Marea Britanie a fost țara care a generat paranoia Iranului față de Occident. Totul a început sub Churchill, care a pus preț imens pe obținerea petrolului. Marea Britanie și-a pus apoi conducători marionetă în Iran și a preluat controlul asupra petrolului. Când conducătorii iranieni încercau să scoată petrolul de sub controlul britanicilor, aceștia răspundeau dur, inclusiv prin invazii sau lovituri de stat. Banii din petrol chiar au susținut economia britanică. Mai târziu, s-au implicat și Statele Unite, care au susținut inclusiv invazia Irakului (Saddam Hussein) asupra Iranului.

Victimele: cei slabi

În ceea ce privește conflictul cu Arabia Saudită, acesta își are originile în ciocnirea dintre două civilizații distincte, după cum observa un expert intervievat de emisiunea The Inquiry, a BBC. Pe de o parte, avem noile puteri, ”noii bogați” pe fondul exploatării petrolului, cum este Arabia Saudită. De cealaltă parte avem Iranul, care se revendică ca o forță (Persia) care a dominat regiunea de-a lungul istoriei. În plus, cele două state fac parte din facțiuni distincte ale religiei islamice: iranienii sunt șiiți, în vreme ce Arabia Saudită este majoritar sunită.

În cazul unui război SUA – Iran nu vom vedea un conflict între bine și rău, chiar dacă fiecare tabără va încerca să vândă imaginea de cruciat al binelui. Vom vedea în schimb cum este afectată economia internațională și cum sunt întețite conflictele din Orientul Mijlociu din cauza unor orgolii și erori umane. Cei mai vulnerabili vor avea cel mai mult de suferit.

