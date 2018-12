După vizita pe care a efectuat-o miercuri în Irak, Trump și echipa de comincare a Casei Albe a postat pe Twitter o înregistrare video care îl suprinde salutându-se cu membri ai unităţilor speciale „SEAL Team Five”.

„Deşi comandantul suprem poate declasifica informaţii, de obicei operaţiunile trupelor speciale nu sunt dezvoluite publicului american, mai ales în timp ce militarii sunt pe teren. În pozele oficiale şi în înregistrările video feţele membrilor trupelor speciale sunt acoperite, în contextul activităţilor sensibile pe care le desfăşoară. În videoclipul postat de preşedinte, feţele trupelor speciale nu au fost acoperite”, comentează revista Newsweek, citat de Mediafax.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2018

Oficiali din cadrul Pentagon susțin că informaţiile despre locul în care se află unităţile speciale sunt aproape întotdeauna clasificate și nu este permisă dezvăluirea prezenței lor, acest lucru fiind o încălcare a protocolului de securitate.

Citește și: FOTO | Un tată și-a cumpărat șase bilete de avion pentru a petrece Crăciunul alături de fiica lui stewardesă