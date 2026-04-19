„PSD-ul își dorește un premier care să facă treabă, să înțeleagă resorturile economiei românești și să aibă empatie. Nu vorbim acum de impersonal. Vorbim de niște negocieri într-o coaliție. Asta va hotărî PSD-ul”, a afirmat Grindeanu în cadrul interviului.

În același context, liderul social-democrat a exclus posibilitatea unei colaborări guvernamentale cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

„Ca să faci o coaliție pro-europeană, în acest moment, în Parlament, nu poți să excluzi PSD-ul. Nu se poate. Poți să ai o altă majoritate, evident, în configurația actuală, și fără PSD, având majorități cu AUR. Nu se poate altcumva”, a explicat Grindeanu.

El a adăugat că PSD este deschis să preia funcția de prim-ministru dacă negocierile din cadrul coaliției vor conduce în această direcție, subliniind că: „PSD-ul, ca structură, n-are niciun fel de problemă să preia acest lucru”.

În prezent, PSD deține 27-28% din locurile din Parlament, un procent comparabil cu cel al PNL și USR luate împreună, a mai precizat Sorin Grindeanu.

Decizia finală privind susținerea unui nou premier va fi luată după consultările de luni, iar Grindeanu a subliniat importanța unui consens în cadrul coaliției pentru a asigura stabilitatea guvernării.

