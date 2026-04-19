Partidul Tisza, de centru-dreapta, a câștigat categoric alegerile parlamentare organizate duminica trecută în Ungaria, punând capăt unei perioade de 16 ani la putere a premierului Viktor Orban și a formațiunii sale politice Fidesz.

Viktor Orban și-a recunoscut imediat înfrângerea, după ce Tisza și-a asigurat o majoritate clară, în contextul unei participări record la vot, de aproape 79%. Cu 141 de mandate, Tisza și Peter Magyar își pot permite să revizuiască deciziile controversate luate de Orban și Fidesz.

„O majoritate fără precedent, un mandat fără precedent și, în același timp, responsabilitate”, a comentat Magyar într-un comunicat publicat după publicarea rezultatelor finale.

Fapt ce dovedește amploarea schimbării politice din Ungaria, Fidesz a câștigat numai zece din cele 106 circumscripții uninominale și va avea 52 de mandate în Parlament, în condițiile în care acum patru ani a câștigat 87 de circumscripții uninominale și 135 de mandate.

O numărătoare preliminară estima numărul de deputați ai Tisza la 138, depășind deja majoritatea de două treimi de care Peter Magyar avea nevoie pentru a revizui reforma constituțională a lui Viktor Orban și pentru a combate corupția. În urma numărătorii finale, numărul parlamentarilor Tisza a crescut la 141. Cel de-al treilea partid din viitorul Parlament al Ungariei va fi Mișcarea Patria Noastră, de extremă-dreapta, care a obținut șase mandate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE