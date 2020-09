Donald Trump, huiduit la Curtea Supremă, unde a mers să-i aducă un ultim omagiu judecătoarei Ginsburg

În timp ce preşedintele şi prima doamnă Melania Trump se aflau lângă sicriul judecătoarei Ginsburg, în faţa clădirii s-au adunat protestatari care au scandat ”Vote him out!”, adică un îndemn către electorat să nu-i mai acorde un al doilea mandat lui Trump la alegerile din 3 noiembrie, conform unei înregistrări video.

President Trump and first lady Melania Trump paid their respects to Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg as a crowd booed and chanted "Vote him out." https://t.co/Q5jG8VlYg1 pic.twitter.com/Fx5irydxPn — CNN (@CNN) September 25, 2020

Trump booed by crowd as he visits Ruth Bader Ginsburg's casket on the steps of the Supreme Court pic.twitter.com/iASjgYYQjU — Zach Purser Brown (@zachjourno) September 24, 2020

Foto: EPA

Miza: cine va fi succesorul judecătoarei Ginsburg?

Vizita lui Trump la Curtea Supremă a avut loc pe fondul unei intense lupte pentru putere în legătură cu succesorul judecătoarei Ginsburg.

Preşedintele a afirmat că va face public sâmbătă numele magistratului pe care l-a ales pentru a ocupa locul rămas vacant, cu susţinerea Partidului Republican.

Cinci femei, inclusiv magistrata Amy Coney Barrett, care frecventează mediile religioase, şi o judecătoare conservatoare de origine cubaneză, Barbara Lagoa, au fost preselecţionate.

Democraţii se opun însă, susţinând ca noul judecător să fie desemnat de câştigătorul cursei pentru Casa Albă.

Miercuri, Donald Trump a refuzat să se angajeze pe deplin la un transfer paşnic de putere, după alegeri, iar în cursul campaniei a indicat că ar putea contesta rezultatul alegerilor în justiţie, eventualitate în care graba preşedintelui de a face o numire în postul rămas vacant la Curtea Supremă dobândeşte un nou sens.

Recomandări Sondaje contradictorii cu trei zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei. De ce depinde totul

Ruth Bader Ginsburg a decedat săptămâna trecută la vârsta de 87 de ani, după o îndelungată bătălie cu cancerul.

Sicriul cu corpul neînsufleţit al judecătoarei a fost adus miercuri la Curtea Supremă şi aşezat în capul scării de la intrarea în clădire, după o ceremonie privată la care au asistat membri de familie, prieteni apropiaţi şi alţi magistraţi. Înmormântarea este prevăzută pentru săptămâna viitoare la Cimitirul naţional Arlington şi va fi un eveniment privat.

Foto: EPA

Ginsburg a fost considerată un judecător liberal şi o susţinătoare fermă a drepturilor femeilor, atât în cariera sa de avocat, cât şi ca judecător.

