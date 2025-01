„Anunţ azi (marţi) că voi înfiinţa o Direcţie a Finaţelor Externe care să ne colecteze taxele vamale şi toate veniturile provenind din străinătate”, a transmis Trump pe reţeaua sa socială Truth Social.

Președintele reales al SUA a scris „externe” cu majuscule pentru a sublinia probabil o diferență de Direcţia Finanţelor Interne, notează AFP.

🚨BREAKING: President Trump just announced the External Revenue Service. 💥The EXTERNAL REVENUE SERVICE will replace the IRS!!! ERS! Abolish the IRS!!! I can't wait for the Inauguration Day! #SenateConfirmation pic.twitter.com/CCE7ALSzvz