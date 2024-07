La evenimentul din Florida, găzduit de grupul conservator Turning Point Action, Trump a promis că, în cazul în care va câștiga alegerile, va „numi din nou judecători conservatori solizi ca piatra care vor proteja libertatea religioasă”.

După ce a repetat obișnuitele sale acuzații nefondate cu privire la votul prin corespondență, Trump i-a îndemnat pe creștini să iasă la vot. „Doar de data aceasta și nu va mai trebui să o faceți vreodată. Încă patru ani. Stiți ce? Vom rezolva totul! Va fi bine! Nu va mai trebui să votați, frumoșii mei creștini. Vă iubesc, creștini!”, a declarat el.

Trump: You have to get out and vote. You wont have to do it anymore. Four years, it will be fixed, it will be fine. You wont have to vote anymore.. In four years, you wont have to vote again. pic.twitter.com/DBGcBr3Wht