Donald Trump vrea să oprească permanent conflictul dintre Kiev și Moscova

Congresmenul din Florida Mike Waltz, pe care președintele ales al SUA, Donald Trump, urmează să-l numească în postul de consilier pentru securitate națională a vorbit despre planurile pe care administrația Trump le are în Ucraina.

Referitor la întâlnirea lui Donald Trump cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, de la Paris, Waltz a spus că toți aliații europeni care s-au aflat la discuții cu președintele ales al SUA și echipa sa, nu doar liderul de la Kiev, au un interes comun, încheierea conflictului început pe 24 februarie 2022.

„A fost interesant că toți cei au venit la noi, aliații noștri europeni, președintele Zelenski la acea întâlnire și alții, s-au concentrat pe un singur lucru. Cum să punem capăt acestui conflict. Cum să o facem într-un mod în care să se restabilească ordinea, să se oprească măcelul. Sperăm să o facem permanent, nu doar temporar. Acestea sunt lucrurile la care ne gândim, asta vrem cu toții, inclusiv Donald Trump”, a spus Waltz.

Consilierul lui Trump a comentat posibilitatea de a desfășura trupe de menținere a păcii din țările NATO pe teritoriul Ucrainei, menționând că secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în vizită la Mar-a-Lago, a spus că „europenii vor prelua un rol mai mare… după sfârşitul acestui conflict”.

Lasă de înțeles că SUA și-ar putea retrage sprijinul pentru Ucraina

Waltz a răspuns, de asemenea, la o întrebare dacă Trump intenționează să limiteze utilizarea armelor americane de către Ucraina, sau să reducă ajutorul militar al SUA către Ucraina, menționând că președintele ales al SUA a spus recent într-un interviu pentru Time că „un cec în alb nu este o strategie” și că pur și simplu astfel se prelungește războiul.

„Cum arată succesul în concordanță cu interesele noastre? Cum punem capăt războiului? Cine este la masă? Cum putem aduce toate părțile la masa de negocieri și care este cadrul pentru un acord? Acestea sunt lucrurile la care ne gândim cu echipa sa fantastică pe care Trump o formează”, a enumerat viitorul consilier al președintelui SUA întrebările la care încearcă să răspundă viitoarea administrație americană.

Toți au ca scop „sfârșitul carnagiului”

Întrebat despre o posibilă oprire a focului de Crăciun și efectuarea la scară largă a unui schimb de prizonieri, Waltz a spus că „nu va intra în detalii”.

„Viktor Orban are relații strânse cu rușii și, în mod clar, are o relație bună și cu președintele Trump și sper că întreaga lume vrea să vadă un fel de sfârșit al carnagiului care are loc în estul Ucrainei”, a mai spus consilierul Trump.

Pe 11 decembrie, Viktor Orban l-a sunat pe Vladimir Putin, iar la final a propus o încetare a focului de sărbători și un schimb de prizonieri, declarând apoi că președintele Volodimir Zelenski nu a fost de acord cu acest pact, unul însă neconfirmat oficial cu adevărat de vreuna dintre părți.

