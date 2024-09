Miliardarul newyorkez, care visează să se întoarcă în Biroul Oval de la Casa Albă, i-a insultat atât pe preşedintele Joe Biden, cât şi pe Kamala Harris într-un miting ținut sâmbătă în oraşul Prairie du Chien, în Wisconsin, un stat-cheie din Midwest.

„Joe Biden a devenit handicapat mental. Kamala s-a născut aşa. Ea s-a născut aşa”, a declarat Donald Trump, provocând râsete în sală.

Trump calls Harris „mentally disabled”: „Joe Biden became mentally impaired. Kamala was born that way.” pic.twitter.com/4DGGStj2W3