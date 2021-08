Doru Stănculescu a murit. Prima reacție a familiei cunoscutului folkist: „Ieri a fost la petrecerea nepotului, dimineață nu a mai răspuns la telefon”

„Chiar ieri a fost la petrecerea fiului meu, însă a plecat mai devreme, spunea că vrea să se odihnească. Am chemat o maşină şi, după ce m-am asigurat că a ajuns acasă, m-am liniştit. Astăzi însă, am văzut că nu mai răspunde la telefon, aşa că am rugat un prieten care locuieşte în apropiere să verifice ce se întâmplă. Nici la uşă nu a răspuns. Am ajuns de urgenţă la el şi, după ce am spart uşa, l-am găsit fără suflare”, a declarat Matei Stănculescu pentru Libertatea.

Andrei Păunescu: „Am vorbit zilele trecute, era bine”

Vestea morții lui Doru Stănculescu l-a luat prin surprindere și pe Andrei Păunescu, fiului poetului Adrian Păunescu și fondatorul Cenaclului Flacără sub egida căruia Stănculescu a cântat mai mulți ani.

foto: Andrei Păunescu

„Am fost împreună recent la Calafat, dar pentru că nu se simțea bine, nu a ieșit din cameră. Dar am înțeles că nu din cauza asta s-a dus. Am vorbit zilele trecute cu el la telefon, era în regulă”, a spus Păunescu jr, pentru Libertatea.

sursa foto: motionARThoughts/Facebook

