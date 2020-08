Continuă verificările în cazul adolescentei din Vaslui care a plecat la mare cu un grup de prieteni, cu trenul, fără să aștepte rezultatul testului pentru COVID-19. Fata a fost sunată la scurt timp de părinți, care i-au spus că este infectată cu noul coronavirus.

În acel moment, la nivelul județului Vaslui a fost dată alarma, iar autoritățile au trimis mai multe autocare pentru a-i lua pe tineri din Costinești. De asemenea, tatăl tinerei, ambulanțier în județul Vaslui, a plecat personal cu ambulanța pe litoral pentru a-și lua fata.

Acum, cazul a ajuns și în atenția polițiștilor.

“S-a deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicire a combaterii bolilor. Dosarul este in rem, se fac cercetări sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Vaslui, Bogdan Gheorghiţă, pentru Mediafax.

Anchetatorii verifică dacă tatăl fetei, ambulanţier, a luat permisiune de la DSP să plece cu ambulanţa după fată, fiind contact direct al acesteia.

Cei 17 tineri care au intrat în contact cu fata infectată cu COVID-19 au fost testați, iar 10 dintre ei au fost depistați pozitivi, potrivit Agerpres.

Nelu Tătaru a anunţat că va trimite săptămâna viitoare la SAJ Vaslui Corpul de Control.

Citeşte şi:

Protest simbolic în Piaţa Victoriei, la doi ani de la violențele înregistrate la “mitingul diasporei” din 10 august. “Nu vă iertăm! Vinovații să plătească”

Lipsă de inspirație printre partidele și alianțele care s-au înregistrat la alegeri! Unele folosesc sigle creștine și de la biserici din SUA, altele, imagini de pe internet puțin modificate

Medicul Adrian Marinescu, după decesul tinerei gravide, diagnosticată cu COVID-19: Sarcina este un factor de risc

PARTENERI - GSP.RO „I-am dat un picior în gură de nu știa cine l-a lovit” » Cine e omul care a îndrăznit să-l pedepsească pe favoritul familiei Ceaușescu. Ce a urmat

PARTENERI - PLAYTECH.RO Cine a apărut la mormântul lui Emi Pian. Oamenilor nu le-a venit să creadă ce văd