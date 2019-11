De Cristian Anton,

Reprezentanții IPJ Harghita au declarat că dosarul penal este pentru faptă, iar deocamdată nu sunt cercetate persoane. În acest caz se fac cercetări pentru a se stabili cum s-a produs incidentul.

„Am deschis un dosar penal pentru că suntem interesați să clarificăm situația, să vedem dacă cineva are vreo implicare infracțională”, au declarat reprezentanții IPJ Harghita.

Ursul, care a fost lovit sâmbătă seara, în jurul orei 18.00, a fost lăsat să agonizeze aproape o zi, până să fie împușcat de vânători, pentru că autoritățile nu au reușit să ia o decizie.

Din cauza intervenției defectuoase, ministrul de Interne Marcel Vela l-a demis pe prefectul din Harghita.

Reprezentanții Asociației Milioane de Prieteni Zărnești, care au grijă de animale în Sanctuarul de Urși, spun că rănile animalului erau prea grave și avea prea multe fracturi.

Operațiunea de tranchilizare s-a desfășurat cu ajutorul unui doctor din partea Colegiului Medicilor Veterinari.

Cristina Lapis, președintele Asociației Milioane de Prieteni Zărnești, a spus că nimeni nu a intervenit de frica vreunui dosar penal.

„Problema este că intervine această spaimă generală că dacă te atingi de un animal sălbatic, cum este ursul sau lupul sau animal protejat prin legea internațională, ți se face dosar penal.

În cazul unui accident, nu trebuie așteptat ordinul de ministru, ministru care poate fi la Bruxelles, poate fi acasă, ca ieri seară (sâmbătă seara – n.r.), când s-a întâmplat accidentul, poate fi la birou și oricum ministrul nu este medic veterinar să poată să știe la 200 de km distanță, dacă ursul ăla poate fi salvat sau dacă trebuie eutanasiat, nici într-un caz împușcat, cum s-a procedat”, spune Lapis.

Pe de altă parte, reprezentanta asociației spune că ei nu au intervenit pentru că nimeni nu le-a solicitat oficial sprijinul.

Noi am primit foarte multe mesaje, că de ce nu intervenim. Noi nu putem interveni dacă nu suntem chemați oficial. Noi am aflat de acest accident de la media. Și am început să sunăm în stânga, în dreapta, la Ministerul Mediului, la Garda de Mediu.

Cristina Lapis: