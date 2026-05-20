Victimele aveau 86 și 75 de ani și erau soț și soție, potrivit informațiilor Libertatea. Accidentul s-a produs în momentul în care cei doi au încercat să traverseze calea ferată printr-o zonă neautorizată.
În urma impactului, cei doi soți au murit pe loc. La fața locului au intervenit echipajele medicale, care însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva.
Poliția Transporturi Ilfov va face cercetări pentru a fi stabilite toate împrejurările în care s-a produs accidentul.
FCKTHISCOUNTRY 20.05.2026, 21:16
În primul rând nu ar trebui să fie permis ca oamenii să lucreze în corporații aflate la 100m de bariera feroviară de la Petricani, în contextul în care un pasaj/pod este inexistent, deși la bariera aia se stă până la o oră jumate pe loc, ca să se ducă un tren dus, și peste o oră și ceva să se întoarcă, gol. Plus boscheții ăia de lângă șine, nici nu mai poți observa trenul. Plus că mulți aleg să plece cu metroul la muncă (corporație), pentru că fac mai puțin timp pe drum, culmea ar fi să stea o oră jumate în soare, deși mai au 100m până la corporație, nu?
