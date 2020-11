Draga Olteanu Matei și Tamara Buciuceanu Botez au fost amândouă căsătorite cu medici și nu și-au mai refăcut viața după ce soții lor s-au stins.

Draga Olteanu Matei l-a avut alături pe doctorul Ion Matei 44 de ani, din 1970 până în 2014, iar după ce acesta a murit, s-a retras la Piatra Neamț.

Aş fi preferat să mor şi eu odată cu el. Dacă există o mare dragoste, cum am trăit eu, ţi se pare că nimic nu mai are rost. 44 de ani am fost foarte fericiţi. Draga Olteanu Matei, după ce a rămas văduvă:

“Nu a existat niciun secret al longevităţii. Există oameni deştepţi şi oameni tâmpiţi. Oamenii deştepţi se înţeleg bine între ei până la bătrâneţe, îşi descoperă unul altuia motive de admiraţie, lucrurile se încheagă în aşa manieră încât unul fără celălalt nu poate să facă nimic. Asta e dragostea profundă care începe din tinereţe cu atracţia fizică şi se continuă cu iubirea. Ajungi să îl iubeşti pe celălalt cu toată fiinţa ta, respiri odată cu el, plângi odată cu el, râzi odată cu el… Aşa a fost viaţa noastră”, declara actrița în 2014.

Tamara Buciuceanu Botez a fost căsătorită cu medicul Alexandru Botez 33 de ani, din 1962, “până când el a plecat la Ceruri”. A rămas văduvă la mijlocul anilor ʼ90.

Nici una, nici cealaltă nu au avut copii, în ciuda acestor relații longevive.

Recomandări Draga Olteanu Matei, la ultimul interviu: „Nu trebuie să plângem, cine ajunge la capăt, scapă”

Draga Olteanu chiar a declarat, la un moment dat, în emisiunea “Dincolo de aparențe”, de la Antena Stars, că nu și-a dorit moștenitori, iar când acest lucru a apăsat-o, s-a dus la biserică și s-a confesat. “Am vorbit şi cu preoții despre acest subiect. Toți cei cu care am vorbit m-au înțeles, cu toate că nu sunt de acord. M-au înțeles și m-au iertat. Eu sper să mă ierte și Dumnezeu că nu am vrut copil”, a spus ea.

Și Draga Olteanu, și Tamara Buciuceanu s-au retras, la bătrânețe, din București în provincie – prima, la Piatra Neamț, a doua, la Bușteni – și amândouă au fost recompensate cu o mulțime de distincții, la final de carieră.

În octombrie 2014, într-o ceremonie care a avut loc la Castelul Peleș din Sinaia, cele două mari actrițe au primit din partea Casei Regale a României Ordinul Coroana României în grad de Ofițer, cu ocazia celei de-a 93-a aniversări a regelui Mihai I al României, decorații înmânate de principesa Margareta a României.

Recomandări Justiția melcilor. Niciun mare dosar din 12 deschise după Colectiv n-are o sentință finală!

Din anul 2011, amândouă au câte o stea care le poartă numele pe Aleea Celebrităților din București.

Rolul pasat de la una la cealaltă

Pe cele două mari actrițe le-a mai legat un rol, pe care Draga Olteanu Matei l-a detestat și l-a refuzat până în ultimul moment, propunându-i regizorului s-o ia în locul ei pe Tamara Buciuceanu Botez.

“Rolul din «Căsătorie cu repetiție» mi-a fost cel mai urât dintre toate. L-am refuzat în scris. Am propus-o pe Tamara Buciuceanu, care ar fi fost mult mai bună decât mine, dar regizorul, Calotescu, atâta m-a bătut la cap și atâta m-a asigurat că o să facă, că o să dreagă… și i-am spus că nu. Au trecut atâția ani și nu știu când l-am văzut la televizor. Și am avut aceeași impresie, aceeași nemulțumire, acea impresie că am avut dreptate, că nu aveam eu ce să caut în rolul acela”, ne dezvăluia Draga Olteanu Matei într-un interviu, în 2017.

Citeşte şi:

Justiția melcilor. Niciun mare dosar din 12 deschise după Colectiv n-are o sentință finală! Unele nici n-au fost trimise în judecată

Femeile agresate acasă și ignorate în pandemie: de la adăposturi închise la polițiști ocupați cu amenzile

New York Times: Imunitatea la coronavirus după infectare ar putea dura câțiva ani sau mai mult, arată un nou studiu

PARTENERI - GSP.RO „Să nu spui nimănui asta!” » Ce a pățit o chelneriță când a servit un miliardar: „Ce ai face dacă ai avea toți banii din lume?”

PARTENERI - PLAYTECH Ce s-a întâmplat, înainte ca Draga Olteanu Matei să moară! Dramă fără margini!

HOROSCOP Horoscop 18 noiembrie 2020. Fecioarele sunt pornite să acționeze în forță pentru a obține anumite avantaje

Știrileprotv.ro Descoperire importantă a cercetătorilor japonezi. Cum poate fi ucis coronavirusul în 15 secunde

Telekomsport ŞOC! Marele campion riscă 20 de ani de închisoare! Este acuzat de raporturi sexuale cu o minoră