Liderul PSD Liviu Dragnea a vorbit, miercuri, despre incidentul de la ÎCCJ, unde mai multe persoane l-au huiduit și i-au fluturat cătușe: ”Am văzut că cineva flutura nişte cătuşe, îi sugerez să le pregătească pentru cea sau cel care i-a instigat să vină acolo”, a fost mesajul transmis de Dragnea. El a respins ideea că i-ar fi chemat pe cei care l-au protejat, la ieșirea din sala de judecată, arătând că nu a solicitat nici SPP, de când este preşedintele Camerei Deputaților.

„În ceea ce priveşte persoanele pe care le-am găsit la ieşire, nu am chemat pe nimeni. Eu nu am solicitat nici SPP, eu nu am SPP de când sunt preşedintele Camerei şi cu atât mai mult nu am nevoie să chem pe cineva să mă apere. Şi eu am fost surprins, nu vreau să comentez altceva. Şi eu îmi puneam întrebări cine este acolo. (..) Dar o să mai discutăm în perioada următoare”, a declarat Liviu Dragnea, la Mioveni, unde a vizitat fabrica Dacia.

Președintele PSD a comentat și atitudinea protestatarilor care l-au aşteptat la instanţă și care l-au huiduit, afirmând că îi aminteşte de „metodele sovietice”.

„Mi-a adus aminte de ce am auzit despre metodele sovietice, în care justiţia nu trebuia realizată în sala de judecată, în care în presă trebuia înainte, printr-o campanie foarte bine susţinută financiar şi foarte bine construită, să se arate că cineva este deja vinovat, Am văzut că cineva flutura nişte cătuşe. Eu îi sugerez să le pregătească pentru altcineva, pentru cea sau cel care i-a instigat să vină acolo”, a mai spus Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea și Bombonica Prodana (fostă Dragnea) s-au prezentat, marți, la ICCJ, la primul termen stabilit după reluarea judecării cazului în dosarul fostei soții a liderului PSD.

La sosirea lui Liviu Dragnea, mai multi protestatari prezenți la sediul instantei i-au fluturat șefului PSD o pereche de cătușe prin fata ochilor, l-au apostrofat și l-au întrebat pe un ton tăios de ce se teme de dosarul Belina, dacă ar fi adevărată susținerea lui că nu a avut vreodată implicații în compania Tel Drum. Liviu Dragnea a mers tăcut în strigătele mulțimii și așteaptă începerea procesului.

Instanța a decis, pe 5 septembrie, reluarea de la zero a dosarului fostei soții a lui Liviu Dragnea, după pensionarea judecătoarei Ana Maria Dascălu.

La termentul din 3 octombrie, instanta va da din nou citire actului de sesiune, va întreba inculpații dacă optează pentru procedura simplificată sau cea normală, după care va trece la audierea inculpaților și a martorilor.

După patru ore, liderul PSD a ieșit, flancat de secretarul general adjunct, Codrin Ștefănescu și mai multe persoane care l-au protejat de presă.