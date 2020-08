Liviu Dragnea a fost adus de la Penitenciarul Rahova la Curtea de Apel București, având mască pe față. Acesta s-a arătat deranjat de o remarcă a procurorului.

“Sunt o persoană privată de libertate şi nu privativă de libertate, aşa cum l-am auzit pe domnul procuror că a spus în faţa dumneavoastră. A doua remarcă e că am auzit că dumnealui consideră un drept fundamental al CEDO din vreo subspecie a dreptului. Asta arată a mentalitate ca a unui ministru de tristă amintire, care spunea că în România drepturile reprezintă un moft”, a spus Dragnea.

Mai mult, Liviu Dragnea susține în continuare că este nevinovat și că este închis “prin încălcarea brutală a drepturilor omului”.

“Spun ce am mai spus. Am fost trimis la puşcărie total nevinovat. Pe fond, am fost trimis la închisoare de un complet nelegal. Avocatul a arătat că România e parte la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care e clară şi fără echivoc. Am fost trimis la închisoare prin nerespectarea legii şi, dacă voi fi menţinut în închisoare prin încălcare brutală a drepturilor omului, înseamnă că în România justiţia nu rezistă la presiuni politice. Sper că veţi adopta o decizie prin care să nu se menţină nerespectarea CEDO sau a legilor ţării”, a mai spus fostul șef al PSD în sala de judecată.

Recomandări O investiţie de 200.000 de euro zace în garajul unui spital din Alba, deşi în acte aparatul de radiologie este instalat şi funcţionează de 8 luni!

Contestația la executare depusă de avocații lui Liviu Dragnea este ultima cale de atac a acestuia pentru a ieşi mai devreme din închisoare, după ce a primit pe 9 iunie o decizie nefavorabilă la Tribunalul Bucureşti, instanţa de fond.

În 22 aprilie 2016, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la doi ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de încercare de patru ani, în dosarul “Referendumul”.

Pe 21 iunie 2018, magistrații ÎCCJ l-au condamnat în primă instanță pe Liviu Dragnea la trei ani și șase luni de închisoare cu executare plus interzicerea unor drepturi în procesul angajărilor de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, în care e acuzat de instigare la abuz în serviciu.

Pe 27 mai 2019, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la trei ani și șase luni de închisoare cu executare. Magistrații au menținut astfel sentința dată în primă instanță.

Citeşte şi:

Preocupare mondială: pandemia este şi o criză de sănătate mintală. Cei mai afectați sunt tinerii între 18 și 24 de ani, dintre care 75% reclamă probleme!

Moțiunea de cenzură “Guvernul PNL – de la pandemie la pande-mită generalizată”, citită în Parlament. “Ne îndreptăm spre sărăcie şi austeritate”

Înfricoșătorul caz al deputatei PSD Dobrică. Zgonea a fost condamnat că a luat mită ca s-o angajeze, iar cariera ei urcă în Parlament!

PARTENERI - GSP.RO Moroșanu, după ce Sergiu, tânărul căruia i-a cumpărat o casă, s-a ales cu dosar penal: „I-am lăsat și ...”

PARTENERI - PLAYTECH Carmen Iohannis, UMILITĂ TOTAL de elevii ei! S-a aflat SECRETUL pe care s-a chinuit să îl ascundă