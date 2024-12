Drama lui Florin, românul care și-a pierdut soția și bebelușul, într-un spital din Italia: „Nu se poate să mori când naști, în 2024”

„În mâinile medicilor ar trebui să ne simțim în siguranță, dar nu suntem”, spun apropiații tinerei. „În 2024 nu poți muri când naști”. Florin Cătălin Lovin, sotul Andreei, a mărturisit în lacrimi : „Vreau dreptate. S-ar fi putut face mult mai mult pentru ei”.

Femeia a început să se simtă rău joia trecută. Soțul Andreei i-a spus avocatului său, Ferdinando Mauro Miranda, că a mers cu soția sa la spital pentru a cere efectuarea operației de cezariană, care era programată programată duminică: „Sunt dureri normale – ar fi fost răspunsul medicilor, potrivit reclamatiei depuse de Lovin marti dimineată, după moartea tinerei.

„Du-te acasă și întoarce-te duminică.” Așa au făcut. Procedurile pentru nașterea indusă au început duminică, în momentul în care femeia s-a reîntors la spital, însă ea se simțea tot mai rău. Vărsa sânge.

„Soțul, care a fost mereu aproape de soția sa – explică avocatul – a informat medicii despre ceea ce se întâmplă. I-au spus că ea s-a rănit mușcându-și limba din cauza durerii.

Potrivit acestora, nu este cazul să vă faceți griji. Dar atunci situația s-a înrăutățit, fata a început să se chinuie să respire și a intrat în stop cardiac”.

Tânăra de 30 de ani abia aștepta să își țină copilul în braațe. FOTO: Facebook/ Florin Lovin

Cauza morții ar putea fi o embolie

„O femeie trebuie să aibă dreptul să nască așa cum vrea. Nu temem să mai avem copii”, spun apropiații femeii.

Andreea și-ar fi dorit ca micuțul Sasha să se nască prin cezariană. Medicii au optat însă pentru o naștere indusă naturală, ajungând la operația de cezariană de urgență doar în noaptea de luni spre marți.

Potrivit informațiilor preliminare, cauza morții ar putea fi o embolie amniotică, un caz foarte rar care a transformat un eveniment fericit într-o tragedie pentru un tânăr cuplu care era căsătorit de trei ani.

Și-a dorit să devină mamă de șase ani și acum abia aștepta să-și țină copilul în brațe,” spune o prrietenă a familiei.

Soțul cu greu pote sta în picioare, este îngenuncheat de durere „Nu am mâncat și nu am dormit de trei zile”. Dar, în ciuda acestui fapt, nu are sentimente de răzbunare: „Lovin mi-a mărturisit că a pierdut totul și că s-a gândit la sinucidere – adaugă avocatul.

Cu toate acestea, el vrea să se afle adevărul. „Dosarul este în lucru la Parchet, iar un expert din Genova va asista la autopsiaa, care va stabili cauzele decesului”, a precizat avocatul famiiliei.

Românca era căsătorită de șase ani cu Florin Cătălin Lovin, care a depus o plângere la procuratura din Pavia, pentru a înțelege ce a provocat moartea soției și a fiului lor.

„Mulțumesc pentru cei mai frumoși șapte ani din viața mea, cei pe care i-am trăit alături de voi. Vă voi iubi pentru totdeauna. Adio, iubiții mei”, a scris el ieri pe rețelele sociale, sub o fotografie cu soția sa îmbrăcată în rochie albă, alături de leagănul și pantofiorii pregătiți pentru micuțul Sasha.



