Dublul asasinat de la coaforul Perla. Gheorghe Vlădan, polițistul care a tras cu arma în 10 oameni şi a ucis două femei, vrea în libertate, după 12 ani de închisoare 

Victima a încuiat uşa salonului: „Am avut senzaţia că nu a terminat!”

Era o seară de luni, între Mărțişor şi Ziua Femeii, iar Florica T., o femeie casnică de 55 de ani, venise să se tundă la coaforul Perla. La ora 17:30, aşezată pe un scaun de lângă uşă, privea în oglindă cum frizerița îşi rotea pieptănul şi foarfeca prin părul ei. Pe scaunul de alături era tuns un bărbat, iar altul îşi aştepta rândul, pe canapeaua din frizerie. În coafor, dincolo de holul în care era biroul casierei, stăteau la taifas patru angajate şi o clientă venită să-şi vopsească părul.

Atunci, de nicăieri, în frizerie a apărut Vlădan, cu pistolul în mână. Florica l-a văzut în oglindă şi a sărit imediat pe de scaun. S-a ghemuit, iar glonțul a trecut prin speteaza scaunului. Pe urmă, Vlădan a tras în bărbatul care aştepta pe canapea, apoi în clientul aflat pe scaunul de tuns. „Am fost singura care a rămas în picioare, după tot ce s-a întâmplat”, declara Florica T., audiată ca martor, la proces.

Într-un târziu, după ce n-a mai auzit focurile de armă, ea s-a ridicat de jos şi a mers să vadă ce s-a întâmplat. „Casiera era moartă, soţia lui Vlădan încă mai horcăia. M-am întors în frizerie, ca să iau nişte prosoape, şi am văzut că bărbatul împuşcat în genunchi se văita de durere, iar cel de pe canapea sângera foarte tare. L-am ajutat să stea pe o parte şi i-am pus nişte prosoape”.

Apoi, femeia a mers tiptil spre uşa salonului, a deschis-o şi, „mai mult prin semne”, i-a spus vânzătoarei aflate în fața magazinului de alături să cheme poliţia. Însă n-a fugit din salon, îi era teamă în stradă, pentru că ştia că Vlădan ieşise şi era pe undeva, pe afară. De frica lui, a decis să încuie uşa de la intrare, „nu cumva ca el să se mai întoarcă. A fost ca un gest reflex, am avut senzaţia că nu a terminat! Am întrebat de cheie în spate, unde erau fetele de la manichiură, cineva mi-a dat-o, iar când încuiam uşa, ţinând de clanţă cu mâna, a venit poliţia”.

Vlădan era polițist în acte, deşi lucra ca ambulanțier

Cel care a tras cu pistolul în oameni din salonul Perla e agentul-şef de poliție Gheorghe Vlădan.

Născut pe 4 iunie 1959, în comuna Pielea, județul Teleorman, Vlădan era singur la părinți. Avea 13 clase absolvite și o calificare profesională de electromecanic.

La vârsta de 46 de ani, el s-a angajat la Ministerul de Interne, mai întâi ca muncitor calificat, la Baza Centrală de Asigurare Tehnică a Misiunilor, iar apoi ca şofer. În octombrie 2007, a dat un concurs şi a fost încadrat cu gradul profesional de agent-şef de poliție. Azi, în procesele în care cere liberarea sa condiționată, Vlădan susține că a absolvit școala de agenți de poliție.

Din ianuarie 2011, el era angajat la Direcția Medicală a ministerului şi lucra ca şofer pe ambulanță la Policlinica MAI „Dr. N. Kretzulescu”.

Gheorghe Vlădan

Diagnosticat cu depresie severă, a fost lăsat să poarte armă

La 28 de ani, Vlădan s-a însurat cu Florina, care avea 22 de ani. Cei doi au devenit părinți după un an şi jumătate.

Florina, căreia toți apropiații îi spuneau Felicia, lucra la coaforul Perla din zona Dorobanți. Era o femeie frumoasă, iar în tinereţe reprezentase societatea la concursurile de coafură, ca model. „Era corectă, respectuoasă şi liniştită”, spuneau despre ea colegele de serviciu.

Conform ultimei declarații de avere depuse de Gheorghe Vlădan, el şi Felicia aveau o casă de 180 mp în Bucureşti, cumpărată în 2005, două terenuri moştenite, trei maşini (un Mercedes Benz, un Smart şi un Renault Megane), dar şi un credit de 42.000 de euro, contractat în 2007 şi scadent în 2032.

Căsnicia lor a început să se destrame prin anul 2011, atunci când „soţia mea s-a schimbat foarte mult, după ce a fost plecată în străinătate, în Egipt, Spania şi Israel”, declara Vlădan, la procesul în care era judecat pentru crime.

Felicia și Gheorghe Vlădan, la cununia civilă

Pe 20 decembrie 2011, Felicia Vlădan a cerut divorțul la judecătorie, invocând comportamentul agresiv al soțului. „Fizic, erau doar strângeri puternice de braț, ce nu puteau fi probate cu un certificat medico-legal”, declara avocata Feliciei, dar Vlădan era gelos, o jignea şi o amenința.

În acea perioadă, el a fost diagnosticat cu „depresie severă”. „S-a acumulat multă presiune asupra mea în ultimele luni ale anului 2011”, explica Vlădan la proces, „presiuni din cauza discuţiilor pe care le aveam acasă, cu soţia, şi a lipsei banilor. În urma reducerii salariului, ea îmi spusese că trebuie să-mi găsesc şi un alt serviciu, part-time. Am început să merg la psihiatrul spitalului la care lucram, iar el mi-a recomandat evitarea stresului şi a stărilor de oboseală. Am stat internat 12 zile la Spitalul Elias, unde am fost tratat pentru stare de insomnie, tulburare de personalitate şi depresie.”

Dar, în ciuda diagnosticului primit, lui Gheorghe Vlădan nu i-a fost retras permisul de portarmă pentru pistolul GLOCK pe care el îl avea de un an, „pentru apărare şi pază”.

Cum şi-a terorizat Vlădan soţia, după ce ea l-a părăsit

Pe 8 ianuarie 2012, din cauza certurilor repetate, Felicia Vlădan a plecat de acasă, „mutându-se la o adresă necunoscută şi închizându-şi telefoanele”, povestea Vlădan. La proces, fiul celor doi, care pe atunci avea 23 de ani şi era student, a declarat că mama lui „îşi schimbase numerele de telefon, pentru ca tata să nu o sune. Nu le ştiam nici eu, eram sunat de ea cu «număr ascuns». Mama avea impresia că poate să trăiască singură mult mai bine decât cu noi. Probabil că n-ar fi vrut să mai participe la cheltuielile casei…”

Felicia Vlădan

La câteva zile după plecarea soției lui, Gheorghe Vlădan şi-a dus pistolul la un magazin de specialitate şi l-a pus în vânzare.

Apoi, crezând că o va convinge pe Felicia să se întoarcă la el, a început să o sune pe telefonul fix de la serviciu, dar colegele femeii îi spuneau că ea nu poate vorbi, fie pentru că e ocupată cu o clientă, fie pentru că are zi liberă şi nu e acolo. Uneori, polițistului i se atrăgea atenția că telefoanele lui deranjează activitatea salonului.

Pe 27 februarie 2012, Vlădan a mers la judecătorie şi a obținut o copie după cererea de divorț în care soția lui spunea că poate proba comportamentul lui violent cu declarații de martori. S-a gândit imediat că singurele care ar putea depune mărturie împotriva lui sunt colegele de serviciu ale Feliciei.

Felicia a reclamat la poliţie că se teme că el o va ucide

Pe 29 februarie 2012, Gheorghe Vlădan a mers la magazinul unde-şi lăsase pistolul şi l-a luat înapoi. Apoi, a doua zi, pe 1 martie 2012, a strâns lucrurile Feliciei rămase prin casă şi i le-a dus la salonul Perla, unde le-a aruncat pe jos şi a făcut scandal.

În aceeaşi zi, Felicia Vlădan a depus o plângere la Secția 14 Poliție, în care reclama că soţul a amenințat-o şi că ea se teme pentru viața ei, fiindcă el are pistol.

Tot pe 1 martie, ea a cerut la judecătorie şi urgentarea procesului de divorț, iar instanța a devansat cu două luni data primului termen, fixând-o pentru 7 martie 2012.

Secția 14 n-a avut aceeaşi viteză de reacţie şi nici aceeaşi umanitate. În loc să ia măsuri pentru a proteja viaţa femeii, polițiştii au pus gaz pe focul conflictului: l-au sunat pe Gheorghe Vlădan, i-au spus despre ce e vorba şi i-au cerut să vină, pentru a fi audiat, însă nu în acea zi de joi, nici vineri, ci abia luni, pe 5 martie, la ora 14:00.

Aceea a fost ziua în care polițistul, în loc să meargă să dea cu subsemnatul, s-a dus la coaforul Perla, peste soția care-l reclamase, şi a tras cu pistolul în tot ce mişca.

În ziua asasinatului, Vlădan a mers de trei ori la salon

În acea zi de luni, Vlădan avea liber de la serviciu. Dis-de-dimineață, în jurul orei 7:00, el a mers la coaforul Perla și a aflat programul soției sale. „Era o zi care conta mult pentru noi, ca familie, trebuia să închiriez casa unei firme”, a explicat el la proces.

După prânz, în jurul orei 14:00, s-a întors la salon, iar soția lui a ieşit afară şi au avut o scurtă discuție. „A zis că o să se gândească în legătură cu întoarcerea”, susținea Vlădan la proces.

De acolo, el s-a întors acasă şi, potrivit declarației fiului său, „a luat mai multe medicamente antidepresive, la un interval foarte scurt de timp. Am stat împreună până la ora 17:00, eu m-am dus la antrenament, iar el spre mama, să o anunţe de chiriaşi”.

Înainte de a pleca pentru a treia oară către coafor, Vlădan a băut „20 sau 50 ml de pălincă, pentru că trebuia să mă schimb”, spune el. Când a comis crima, avea o îmbibație alcoolică de 0,95 g ‰ şi era sub influența medicamentelor antidepresive.

Ajuns la Perla, a parcat maşina Smart în zona coaforului, lăsând-o cu luminile aprinse, pentru că „nu aveam de gând să stau mult acolo”.

Gina R., una dintre coafezele împuşcate, îşi amintea, în anchetă, că mai întâi „el a sunat pe fixul de la coafor, Felicia i-a spus «nu mai avem ce discuta», iar după câteva secunde de la această convorbire, a intrat”.

Deşi afară se însera, Vlădan avea ochelarii de soare la ochi şi vorbea la telefonul mobil. La spate, sub haină, proptit în cureaua pantalonilor, ţinea pistolul Glock, cu 11 gloanțe în încărcător.

Ce au înregistrat camerele video înainte de atacul armat

Colegele Feliciei l-au observat intrând. El a mers în salonul de coafură, s-a apropiat de soția lui, cu telefonul la ureche, şi doar după ce a terminat convorbirea, a salutat politicos doamnele din salon şi i-a zis Feliciei că vrea să stea de vorbă cu ea.

„Felicia i-a spus să iasă afară, că nu mai au ce discuta”, îşi aminteşte Gina. Imaginile înregistrate pe camera video montată în salon arată că, la ora 17:31:10, Vlădan se îndreaptă spre ieşirea din coafor şi trece pe lângă masa la care stătea casiera Mariana Bendre. Femeia de 41 de ani era prietenă cu soția lui.

Vlădan a susținut mereu că a fost agresat de casiera care i-a cerut să iasă afară. „Am fost tras de mânecă şi mi-a adresat un cuvânt pe care nu-l pot reproduce”, declara el la proces. „Am simţit atunci o căldură, o stare pe care nu o pot relata, luasem foarte multe pastile şi din acel moment m-am pierdut, starea mea nefiind a unui om capabil să judece”.

Pe imaginile video se vede însă cum polițistul o împinge pe casieră şi cum Felicia, văzând gestul, merge spre soțul ei şi-l ia la rost. Ecaterina S., care a fost martoră la întreaga scenă, spune că Vlădan „a împins-o pe Maria (Mariana Bendre – n.r.), apoi s-a dat doi paşi înapoi şi a spus: «Staţi să vă arăt ceva!» A băgat mâna la spate şi a scos pistolul”.

Gina punea vopsea în părul unei cliente când l-a auzit zicându-i Feliciei că „are ceva pentru ea”. În imaginile video se vede cum Vlădan duce mâna la spate şi scoate arma. „Am auzit-o pe Felicia spunându-i «Ce, George? Ai venit cu pistolul, vrei să mă împuşti?» şi m-am speriat tare, am scăpat pensula de vopsit din mână”, spune coafeza.

Filmul asasinatului din coafor, glonț cu glonț

În următoarele 40 de secunde, Gheorghe Vlădan a tras toate cele 11 gloanțe din încărcător în oamenii aflaţi în salon. Iată filmul atacului:

● Primul foc de armă. Când l-a întrebat dacă vrea să o împuşte, Felicia era la trei paşi de Vlădan. El a țintit spre inima ei şi a tras, iar proiectilul a trecut prin trupul femeii. Felicia s-a târât spre salonul de coafură şi a mai trăit cât să vadă tot masacrul. Când a fost împuşcată, colega ei, Ecaterina R., care era în faţă, a fugit în frizerie, strigând: „Ne omoară!”.

● Al 2-lea foc de armă. După ce a tras în Felicia, fără să se mişte din loc, Vlădan a îndreptat arma spre salonul de coafură şi a ochit-o pe Gina R., cea care vopsea atunci părul unei cliente. A tras, iar glonţul a trecut prin ambele picioare ale coafezei de 32 de ani.

● Al 3-lea foc de armă. Vlădan s-a îndreptat apoi spre camera din dreapta, unde era frizeria. S-a oprit în uşă şi de-acolo a tras cu arma spre Ecaterina R. „M-am ascuns după un dulap, în genunchi, şi am simţit cum vin gloanţele asupra mea”, spune femeia de 51 de ani. „În groaza aceea, am văzut cum clientul care aştepta să se tundă a fost împuşcat în burtă şi a căzut pe jos, în dreptul meu. Era alb şi spunea «Mor! Mor!».”

● Al 4-lea foc de armă a fost tras de Vlădan în Dumitru C., care stătea pe canapeaua din frizerie. Bărbatul de 46 de ani a fost împuşcat de la doi metri şi rănit un pic mai jos de inimă.

● Al 5-lea foc de armă. Decis să termine cu toți cei aflați acolo, Vlădan a deschis focul asupra lui Ion P., clientul aflat pe scaunul de tuns. Glonțul a lovit mai întâi masca lavoarului, iar de acolo a ricoşat în piciorul stâng al bărbatului de 56 de ani.

● Al 6-lea foc de armă a fost tras de Vlădan în direcția clientei din frizerie, Florica T. Ea se ghemuise jos, lângă scaun. Alături de ea, tremura Ecaterina, frizerița care mai văzuse odată moartea cu ochii. Glonțul lui Vlădan a trecut printre cele două femei, fără să le lovească.

● Al 7-lea foc de armă. Din frizerie, poliţistul a mers spre salonul de coafură, a intrat înăuntru, a trecut pe lângă soția lui, care încă mai trăia, și de la o distanță de doi metri, a deschis focul asupra casierei Mariana Bendre. Glonțul a străpuns pieptul victimei, apoi a trecut prin geamul exterior al salonului şi s-a oprit în parcul de alături, la 33 de metri distanță.

Mariana Bendre

● Al 8-lea foc de armă a fost tras tot în casiera care, deşi grav rănită, nu căzuse, încerca să fugă şi să se ascundă. Vlădan a împuşcat-o tot în zona inimii, iar proiectilul a trecut prin corpul femeii şi a lovit-o în piept şi pe Maria S., o coafeză de 53 de ani care spune că atunci încerca să ia de pe jos telefonul Feliciei, ca să sune la 112.

● Al 9-lea foc de armă tras de Vlădan a lovit-o pe Ileana B., care venise să-şi vopsească părul. Glonțul a trecut prin dulapul metalic de lângă scaunul ei, apoi a lovit-o în picior. „Am văzut-o pe coafeză prăbuşindu-se în timp ce mă vopsea”, declara la proces femeia de 50 de ani, „după care am simţit că-mi ţâşneşte sângele din pulpa piciorului. Apoi, m-am aşezat pe jos şi am văzut cele două victime prăbuşite”.

● Al 10-lea foc de armă a ucis-o pe casieră. Cu ultimele puteri, Mariana Bendre încerca să iasă din salon, pe lângă trupul Feliciei Vlădan, aflat pe podea. Polițistul a împuşcat-o pe casieră în față, de la un metru şi jumătate.

● Al 11-lea foc de armă. Când a văzut cum a fost ucisă casiera, Mirela A. a intrat în panică, s-a ridicat de pe canapeaua unde stătuse încremenită şi a încercat să fugă. Vlădan a împuşcat-o pe manichiurista de 32 de ani în partea de sus a piciorului drept.

Coaforul Perla, locul unde s-a produs asasinatul

S-a predat unui paznic şi „a aşteptat poliția ca un om care nu a făcut nimic”

După ce şi-a golit încărcătorul GLOCK-ului în oamenii din coafor, Gheorghe Vlădan a ieşit din salonul de coafură, a traversat Calea Dorobanți, o arteră aglomerată din Bucureşti, şi s-a „predat” unui agent de pază de la sediul Transelectrica.

Bărbatul a declarat la proces că Vlădan „s-a legitimat, a scos pistolul, l-a pus pe pervazul geamului şi mi-a cerut să sun la 112. Nu mirosea a alcool şi nu părea să fie drogat. Zicea: «M-am nenorocit, i-am împuşcat pe toţi din frizerie!». Apoi, mi-a spus că soţia l-a lăsat cu datorii la bancă şi că a împuşcat-o, atât pe ea, cât şi pe casieră. L-am întrebat de ce a tras în casieră, iar el a spus că acea casieră nu i-o dădea la telefon pe soţia sa, când suna după ea”.

În aşteptarea poliției, la ora 17:37, Vlădan şi-a sunat un coleg, ofițer de poliție. I-a spus că e în Dorobanți, unde lucrează soția lui, şi că „a descărcat pistolul” în ea şi în cei care mai erau acolo. „Tonul lui era deosebit de calm, nu era agresiv sau precipitat, aşa încât nici nu l-am crezut, pe moment”, mărturisea martorul, în anchetă. Era la volan când a fost sunat şi s-a convins că Vlădan nu minte, după ce a deschis radioul din maşină şi a auzit ştirea despre atacul de la coaforul Perla.

Pe camerele de supraveghere video din holul de la Transelectrica se vede cum Vlădan aştepta venirea poliţiei, fără să pară tulburat în vreun fel de crimele pe care tocmai le comisese. „A aşteptat poliția ca un om care nu a făcut nimic”, declara agentul de pază. „Părea să ştie ce face. Iar când au venit poliţiştii, n-a opus niciun fel de rezistenţă. Se calmase, se resemnase.”

Vlădan: „Un om întreg la minte nu ar face aşa ceva”

În ancheta ce a urmat, Vlădat a negat că ar fi săvârşit faptele cu intenție sau cu premeditare şi a susținut că nu ştie ce s-a întâmplat în acea zi în salonul Perla şi nici cum a tras cele 11 focuri de armă.

A fost pus să vadă imaginile cu atacul de pe camerele video din coafor, iar la final, le-a declarat anchetatorilor că, „după părerea mea, un om întreg la minte nu ar face aşa ceva, cu un pistol de 9 mm să tragă asupra unor persoane pe care nu le cunoaşte. E ca şi cum m-aş fi dus pe un stadion să trag cu pistolul în spectatori.”

În cursul audierilor, victimele n-au vrut să dea declarații în prezența lui Vlădan sau a avocatului angajat de el, iar patru dintre ele n-au vrut să ceară niciun fel de daune, pentru că încă se temeau de el.

Florica T., clienta care a vrut să încuie uşa salonului, de teamă că Vlădan se va întoarce, nu a dorit să participe la proces decât în calitate de martor.

Procurorii spun că Vlădan e un ucigaş cu sânge rece

Ancheta Parchetului General a durat mai puțin de două luni. Pe 26 aprilie 2012, Vlădan a fost trimis în judecată pentru omor calificat şi deosebit de grav (două fapte), tentativă la infracțiunea de omor calificat şi deosebit de grav (8 fapte), nerespectarea regimului armelor şi munițiilor şi conducere sub influența alcoolului.

În rechizitoriu, procurorii vorbesc despre „calmul afişat de inculpat, atât în timp ce executa focurile de armă, cât şi după săvârşirea infracțiunilor”, dar şi despre faptul că, în timp ce Felicia Vlădan agoniza pe podea, „inculpatul trece indiferent pe lângă aceasta, preocupat fiind de țintirea altor victime”.

Când i-au fost aduse la cunoştinţă acuzațiile, Vlădan a reacţionat ciudat şi s-a arătat nemulțumit doar de faptul că îi fusese suspendat carnetul de conducere.

Experiza medico-legală psihiatrică a stabilit că el prezenta diagnosticul „tulburare emoțională instabilă de tip impulsiv” şi că „are discernămânrtul păstrat în raport cu faptele pentru care este cercetat”.

Cerea să nu fie acuzat de tentativă de omor, pentru că „e un trăgător foarte bun”

La proces, Vlădan a încercat să joace cartea unei amnezii temporare şi să convingă judecătorii că, în acele 40 de secunde în care a tras 11 gloanţe, ţintindu-i pe oamenii care încercau să se ferească din calea lui, el n-a ştiut ce face. Pentru că, susţinea el, nici nu-şi mai aduce aminte.

„Îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat. N-am dorit să fac aşa ceva. Mi-am iubit foarte mult soţia”, declara criminalul în sala de judecată.

El a cerut schimbarea încadrării juridice a acuzațiilor, din tentativă de omor în „lovire sau alte violențe” şi „vătămare corporală”, motivând că „e un trăgător foarte bun şi nu ar fi avut cum să rateze”, dacă chiar ar fi vrut să ucidă. Tribunalul Bucureşti i-a respins cererea ca neîntemeiată şi l-a condamnat la pedeapsa detenţiunii pe viaţă.

La Curtea de Apel Bucureşti, avocatul lui Vlădan a cerut redozarea pedepsei la limita de 25 de ani, susținând că polițistul intrase în salonul Perla „nu cu intenţia de a ucide”, ci pentru „a-şi rezolva problemele financiare şi personale pe care le avea cu soţia sa, care părăsise domiciliul conjugal, iar ceea ce s-a întâmplat ulterior a fost declanşat atât de atitudinea soţiei lui, cât şi a casierei salonului”. Judecătorii au menținut însă pedeapsa pe viață.

Vlădan a atacat din nou decizia, dar pe 31 ianuarie 2014, în sala de judecată de la Înalta Curte de Casație şi Justiție, el a anunțat că-şi retrage recursul.

Cum au rămas 25 de ani de închisoare din pedeapsa pe viață

Vechiul Cod Penal, după care a fost judecat Gheorghe Vlădan, prevede că „în cazul în care cel condamnat la pedeapsa detențiunii pe viață a împlinit vârsta de 60 de ani în timpul executării pedepsei, detențiunea pe viață se înlocuiește cu închisoarea pe timp de 25 de ani.”

Polițistul a împlinit 60 de ani în iunie 2019, în timp ce se afla încarcerat în Penitenciarul Giurgiu. Luna următoare, el a cerut, iar instanța i-a admis înlocuirea pedepsei detențiunii pe viață cu pedeapsa închisorii de 25 de ani.

Dar nici această pedeapsă nu va fi executată integral, pentru că, potrivit aceluiaşi Cod Penal, condamnatul care a împlinit 60 de ani poate fi liberat condiţionat după executarea a jumătate din pedeapsă, „dacă este stăruitor în muncă, disciplinat şi dă dovezi temeinice de îndreptare, ţinându-se seama şi de antecedentele sale penale”. Pentru Vlădan, jumătate din pedeapsă înseamnă 12 ani şi 6 luni.

Şi nici atât, căci legea recursului compensatoriu l-a scăpat de 480 de zile din condamnare, pentru condiții necorespunzătoare de detenție. Iar ca urmare a muncii prestate în spatele gratiilor, i s-au considerat executate alte 637 de zile.

A cerut până acum de două ori să fie pus în libertate

În 2022, când, după toate calculele, îndeplinea condiţiile aritmetice pentru a fi pus în libertate, Vlădan a contestat în instanță decizia comisiei din Penitenciarul Giurgiu care îl amâna, având în vedere „natura și modul de săvârșire a faptei” şi apreciind că el „nu prezintă garanția bunei conduite după liberare”.

La Judecătoria Giurgiu, Vlădan a explicat că, după ce va fi liberat condiționat, va locui în Bucureşti, va beneficia de pensie și se va ocupa de administrarea unei afaceri.

Instanța i-a respins cererea, considerând că „perioada petrecută în penitenciar nu a fost suficientă pentru reintegrarea petentului condamnat în societate”. Vlădan a atacat hotărârea, dar Tribunalul Giurgiu i-a respins contestația, ca nefondată.

Anul următor, mutat la Penitenciarul Jilava, Vlădan a depus o cerere de liberare condiționată la Judecătoria Sectorului 4. Instanța i-a respins cererea, iar polițistul a făcut iar contestaţie.

În închisoare, Vlădan a studiat geografie, educație prin sport, educație civică

La Tribunalul Ilfov, când i s-a dat cuvântul, Vlădan a spus că regretă fapta comisă. „Am făcut asta datorită stării de abandon în care mă aflam la acel moment”, explica el, în decembrie anul trecut. „Nu sunt o persoană care va recidiva, deoarece am conștientizat gravitatea faptelor mele şi solicit liberarea condiționată, pentru a reveni alături de familie”.

Gheorghe Vlădan. Foto: Gabriel Miron

Judecătorul nu a fost deloc impresionat şi a menținut decizia prin care Vlădan rămâne în spatele gratiilor, putând cere din nou liberarea după data de 1 august 2024. Adică, luna viitoare.

În motivarea deciziei, instanța precizează că, în planul reintegrării sociale, Vlădan „a finalizat programul de adaptare pentru viața instituționalizată, cel destinat persoanelor cu o conduită agresivă, geografia României, educație prin sport, educație civică și trei programe de informare derulate de colaboratori externi”. De asemenea, notează judecătorul, „deţinutul a întâmpinat dificultăți în menținerea unui comportament corespunzător, fiind sancționat disciplinar o dată, pentru stabilire de legături nepermise”.

Dacă ar executa integral pedeapsa de acum, Vlădan ar trebui să părăsească închisoarea în noiembrie 2035, când ar avea 76 de ani.

