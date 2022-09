După 17 ani petrecuți în România, un italian celebru continuă să fie uluit de ceea ce vede pe străzile din București: „Nici acasă nu cred că e chiar așa”

Cristiano Bergodi, 57 de ani, este unul dintre antrenorii vechi din fotbalul românesc. Italianul, fost căpitan al lui Lazio Roma, a sosit în România, în premieră, în 2005. Tehnician la FC Național, un club cosmopolit la acea vreme în fotbalul intern, cu baza sportivă în Cotroceni, într-o zonă ”bună” a Bucureștiului.

A bifat rezultate de apreciat pe la toate echipele pe unde a fost în România, nouă la număr, de la FC Național până la Rapid (de două ori), CFR Cluj, Poli Iași, Steaua, ASA Târgu Mureș, Voluntari, Universitatea Craiova și Sepsi.

A adunat trei trofee aici, unul cu Rapid, Supercupa, alte două cu trupa din Sfântu Gheorghe, Cupa și Supercupa României. Cu „leii” din Bănie a fost la un pas, la o repriză distanță, de a câștiga titlul în vara 2020.

Au rămas căruțele cu cai și după 17 ani

Acum, la 17 ani distanță de la momentul sosirii sale în România, Bergodi nu a uitat cum arăta țara sa de adopție. Între 2010-2015 a revenit în Italia natală, unde a antrenat, apoi s-a întors aici, unde și-a clădit un renume. „Da, știu, sunt conștient de faptul că s-ar putea să fiu mai apreciat aici, în România, sau cunoscut, mai bine zis, decât în Italia mea”, a recunoscut segnore Cristiano.

„Cum era România în 2005, ce impact a avut asupra mea? Am avut șansa de a merge în Cotroceni, un cartier select al României, dar, prin țară, am văzut momente de sărăcie, în zonele din provincie, în orașe sau în sate mai mici. Erau căruțe cu cai sau oameni care trăgeau de niște cărucioare cu lemne. Bine, uneori, mai sunt și acum. Dar eu am avut norocul să trăiesc în orașe mari, frumoase, din România sau în cele mai mici, dar dezvoltate. București, Cluj, Iași, Craiova, Târgu Mureș și Sfântu Gheorghe sunt orașe atractive. Și care s-au dezvoltat mult cu trecerea anilor”, a explicat Bergodi.

„Bogați, foarte bogați, și cei săraci”

Italianul vede România într-o cursă concretă de a prind Occidentul din urmă: „România evoluează în sus, în bine. Sunt multe zone la nivel occidental, unde viața e la fel ca în Vest. Mie îmi place mult în România, tocmai de aceea am adunat atâția ani aici”.

Ce-l impresionează, uneori îl surprinde pe peninsular? „Uneori, sunt mașini mai frumoase și mai scumpe decât în Italia. Mai ales la București. Am rămas uimit. E multă discrepanță între bogați și foarte bogați și cei săraci. Nu există clasă de mijloc. Nu e bine asta. (râde) Nu sunt drumuri pentru mașinile astea scumpe, asta e problema”, a reacționat Bergodi pentru Libertatea.

Îți face poftă când îl auzi!

Cașcaval pane, mamma mia!

Italia e recunoscută și pentru gastronomie. Iar Cristiano Bergodi este un gurmand pătimaș. „Îmi place tot, tot, toată mâncarea din România. De la sarmale, tot ce înseamnă carne, apoi papanașii… Uuu, cașcaval pane! Bravo, mama mia! N-am întâlnit un străin căruia să nu-i placă acest cașcaval pane. E incredibil. Preparatorul fizic italian Marco Oneto, de-a lucrat și la Dinamo, apoi cu mine la Modena, Brescia, Pescara, mi-a spus primul de cașcaval pane. „Mănâncă, e spectaculos”. Daaa! Și cu ceapă roșie, mama mia! La mâncare sunt sută la sută român. E un alt stil decât în Italia, la noi mâncarea e mai ușoară, bună pentru sportivi. Dar românii au mâncare foarte bună, de top. Bine, când am sosit în România, nu înțelegeam cum fotbaliștii pot mânca multă carne, cu cartofi prăjiți, cu cașcaval pane, înainte de meciuri, eram șocat!”, a mărturisit peninsularul.

Diferențele la restaurante

În România, trăiește de mult timp cea mai mare parte din an, până și copiii îl vizitează aici. În țara natală, ajunge de Crăciun și vara. Problemele economice se resimt din plin și în peninsulă, antrenorul lui Sepsi este de părere că românii au un avantaj în comparație cu conaționalii lui. „În România se trăiește încă bine, poți să mergi la restaurant cu 20-25 de euro. În Italia, sub 60 de euro nu dai nicăieri! Oriunde ai merge. Aici, de 100 de lei mănânci binișor, no? Trecerea la moneda euro ne-a faultat rău de tot, în Italia. Și cine a avut bani puși de-o parte, cum am fost și eu, a pierdut enorm. A lovit pe toată lumea! În anii ’90 se trăia foarte bine, acum… Mulți chinezi! Au cumpărat de toate. Și mulți italieni cumpără de la chinezi, e mai ieftin. Deschizi un sertar de la dulap, iese un chinez de-acolo!”, a comentat italianul.

