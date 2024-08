Zambada, 76 de ani, și un fiu al traficantului Joaquín „El Chapo” Guzmán au fost arestați în urmă cu două săptămâni, după ce au aterizat pe un aeroport din afara orașului american El Paso, într-o operațiune misterioasă care a ridicat semne de întrebare cu privire la trădările cartelurilor și posibila implicare a SUA.

DEA (Departamentul american de Combatere a Drogurilor) a numit arestările o „lovitură enormă” pentru cartelul Sinaloa, una dintre cele mai importante organizații de trafic de droguri din Mexic și furnizorul numărul 1 de fentanil în Statele Unite. Oficialii americani au negat că agenții lor au fost implicați în scoaterea lui El Mayo din Mexic.

Oficialii americani și mexicani au publicat relatări contradictorii despre modul în care unul dintre cei mai discreți și prevăzători traficanți de droguri din lume a fost dus peste graniță, unii spunând că Zambada ar fi făcut o înțelegere pentru a se preda. Legendarul traficant a negat acest lucru, în declarația emisă de avocatul Frank Perez.

În schimb, el și-a atribuit arestarea unei capcane întinse de fiul lui El Chapo, Joaquín. Explicația lui Zambada a oferit o dovadă suplimentară a unei divizări dramatice între două facțiuni aflate la conducerea cartelurilor, grupul său și cel condus de fiii lui El Chapo Guzmán, fostul partener al lui Zambada, care a fost arestat în 2016.

Declarația lui Zambada nu a putut fi confirmată independent, dar ambasadorul SUA în Mexic, Ken Salazar, a declarat vineri că se pare că traficantul a fost dus în Texas împotriva voinței sale. Guzmán, în schimb, s-a predat, a spus ambasadorul.

Oficialii americani au declarat pentru The Washington Post că Guzmán, în vârstă de 38 de ani, ar fi căutat clemență pentru el și pentru fratele său, Ovidio, în vârstă de 34 de ani, care a fost extrădat în Statele Unite anul trecut.

Guvernatorul Sinaloei, Rubén Rocha, a negat sâmbătă că ar fi plănuit să se întâlnească cu Zambada, spunând că nici măcar nu se afla în stat în acea zi. „Nu avem complicitate cu nimeni”, a spus Rocha, care este membru al partidului Morena al președintelui Andrés Manuel López Obrador.

Un avocat al lui Guzmán a negat că l-a atras pe Zambada în avion sau că a încheiat un acord cu autoritățile americane. Ambii traficanți au pledat nevinovați de acuzații extinse legate de narcotice.

Zambada povestește că a fost invitat de Guzmán la o întâlnire cu Rocha pe 25 iulie, la care urma să ia parte și un fost primar al orașului Culiacan, Héctor Melesio Cuén. Politicienii aveau un dezacord cu privire la cine ar trebui să conducă Universitatea Autonomă din Sinaloa, a spus Zambada, iar liderii cartelului Sinaloa ar fi ajutat la rezolvarea problemei.

El a spus că a sosit la un centru de evenimente din afara orașului Culiacan, capitala statului, chiar înainte de ora 11 dimineața, și a zărit bărbați înarmați în uniforme militare, „care am presupus că sunt oamenii înarmați ai lui Joaquín Guzmán și ai fraților săi”.

Zambada avea patru bodyguarzi, a spus el, inclusiv unul care era comandant al poliției de stat. Familia acelui bărbat a afirmat că el a dispărut în acea zi. Zambada a spus că l-a salutat pe Cuén și l-a urmat pe Guzmán, „pe care îl cunosc de când era mic”, într-o cameră întunecată.

„Un grup de bărbați m-au atacat, m-au doborât la pământ și mi-au pus o cagulă de culoare închisă deasupra capului”, a spus el în declarație. Bărbații l-au legat pe Zambada, l-au forțat să urce într-un pick-up și l-au condus pe o pistă de aterizare, unde a fost forțat să urce într-un avion privat. Guzmán „m-a legat de scaun”, se spune în declarație. Trei ore mai târziu, avionul a aterizat chiar lângă El Paso.

Cartelul Sinaloa este renumit pentru legăturile sale strânse cu politicienii, acesta fiind unul dintre motivele longevității grupării. Mass-media mexicană a speculat că Zambada ar putea furniza o grămadă de informații autorităților americane despre complicitate oficială în traficul de droguri.

Când Rocha a candidat pentru postul de guvernator în 2021, agenții cartelului au contribuit la victoria sa răpind peste 20 de agenți politici care lucrau pentru oponentul său, în ajunul alegerilor, potrivit unui articol publicat de revista de investigații RioDoce, din Sinaloa. Niciunul dintre cazuri nu a fost rezolvat. Candidatul opoziției, Mario Zamora Gastélum, a declarat reporterilor că a fost dificil să se prezinte dovezi, deoarece „oamenilor le este prea frică să le caute”. Rocha a negat constant că a cooperat cu cartelurile.

Cuén, celălalt politician despre care Zambada a spus că era la întâlnire, a murit. Autoritățile mexicane au spus că a fost împușcat mortal în timp ce se afla în mașină, în seara zilei de 25 iulie. Dar Zambada a oferit o altă relatare, spunând că „a fost ucis în același timp și în același loc unde am fost răpit”.

Divizarea la vârf a cartelului Sinaloa a stârnit temeri legate de un nou război narco. Dar Zambada a îndemnat la pace. „Nimic nu poate fi rezolvat prin violență, am mai fost pe acest drum și toată lumea pierde”, a spus el, în declarația publicată de avocat.

„Ideea că m-am predat sau am cooperat voluntar este complet falsă. Am fost adus în această țară cu forța și sub constrângere, fără consimțământul meu și împotriva voinței mele”, și-a încheiat Zambada declarația.

Ismael „El Mayo” Zambada este unul dintre cei mai importanți traficanți din istoria Mexicului și a cofondat cartelul Sinaloa cu „El Chapo”, care a fost extrădat în Statele Unite în 2017 și ispășește o pedeapsă de detenție pe viață, într-o închisoare de maximă siguranță.

Tribunalul care l-a condamnat pe El Chapo, în New York, îl va judeca și pe Zambada, care era căutat de autoritățile americane de 52 de ani și pentru care se oferea o recompensă de 25 de milioane de dolari, fiind cel mai vânat traficant al momentului în Statele Unite ale Americii.

