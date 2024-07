Zambada este unul dintre cei mai importanţi traficanţi din istoria Mexicului şi a cofondat cartelul din Sinaloa cu El Chapo, care a fost extrădat în Statele Unite în 2017 şi ispăşeşte o pedeapsă pe viaţă într-o închisoare de maximă securitate.

Atât Zambada, cât şi Joaquin Guzman Lopez, fiul lui El Chapo, se confruntă cu acuzaţii multiple în SUA, pentru că au transportat cantităţi uriaşe de droguri pe străzile din SUA, inclusiv fentanil, care a devenit principala cauză de deces pentru americanii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 45 de ani.

Zambada, care are 76 de ani, şi Guzman Lopez, care are peste 30 de ani, au fost reţinuţi după ce au aterizat cu un avion privat în El Paso, au declarat doi oficiali americani. Guzman Lopez este unul dintre cei patru fii ai lui El Chapo, cunoscuţi sub numele de Los Chapitos sau Micii Chapos, care au moştenit fracţiunea tatălui lor din cartelul de la Sinaloa. Fratele său, Ovidio Guzman, a fost arestat anul trecut şi extrădat în Statele Unite.

Într-o declarație scrisă, joi seară, procurorul general al SUA, Merrick Garland, a declarat că cei doi bărbați conduc „una dintre cele mai violente și puternice organizații de trafic de droguri din lume”.

„El Mayo și Guzman Lopez se alătură unei liste tot mai mari de lideri și asociați ai cartelurilor de la Sinaloa pe care Departamentul de Justiție îi trage la răspundere în Statele Unite”, a spus Garland.

„Fentanilul este cea mai mortală amenințare legată de droguri cu care s-a confruntat țara noastră, iar Departamentul de Justiție nu se va opri până când fiecare lider al cartelului, membru și asociat responsabil pentru otrăvirea comunităților noastre nu va fi tras la răspundere”, a adăugat Garland.

Procurorii americani spun că cartelul de la Sinaloa este cel mai mare furnizor de droguri pentru SUA.

Departamentul de Combatere a Drogurilor (DEA) a oferit o recompensă de până la 15 milioane de dolari pentru capturarea lui Zambada.

În timpul procesului lui Joaquin „El Chapo” Guzman din 2019 , avocații săi l-au acuzat pe Zambada că a mituit „întregul” guvern mexican ca să trăiască fără teama de a fi urmărit penal. „El Chapo nu a controlat nimic”, a spus avocatul lui Guzman, Jeffrey Lichtman, juraților, despre clientul său. „Mayo Zambada a făcut-o”, a susținut el.

Potrivit Departamentului de Stat al SUA , Zambada este, de asemenea, proprietarul mai multor afaceri legitime în Mexic, inclusiv „o mare companie de lapte, o linie de autobuze și un hotel”, precum și a multor active imobiliare.

Pe lângă acuzațiile de trafic de fentanil, el se confruntă în SUA și cu acuzații de trafic de droguri, crimă, răpire, spălare de bani și crimă organizată.

În mai, nepotul lui Zambada, Eliseo Imperial Castro, cunoscut drept „Cheyo Antrax”, a fost ucis într-o ambuscadă în Mexic. El era căutat și de autoritățile americane.

Zambada este, fără îndoială, cel mai mare baron al drogurilor din lume și cu siguranță cel mai influent din America.

El s-a sustras autorităților timp de zeci de ani și, ca atare, arestarea sa a fost un șoc în Mexic.

Citând oficiali mexicani și americani, Wall Street Journal scrie că Zambada a fost păcălit să urce în avion de un membru de rang înalt din Sinaloa, în urma unei operațiuni de luni de zile din partea Homeland Security Investigations și a FBI.

Zambada credea că urma să inspecteze aerodromurile clandestine din Mexic, relatează ziarul.

Zambada este cunoscut pentru că este un narcotraficant „de modă veche”, evitând lumina reflectoarelor şi operând din umbră. Fiii lui El Chapo, dimpotrivă, au reputaţia că au atras atenţia pe măsură ce au urcat în ierarhia cartelului.

