Elena Udrea a ieșit din arest luni, în ajunul Crăciunui, după trei luni petrecute în spatele gratiilor, în Costa Rica. Veronel Rădulescu, avocatul acesteia, a declarat că fostul ministru își va petrece sărbătorile alături de familie și copil.

După eliberarea din închisoarea, Elena Udrea a declarat că este bine, dar și că despărţirea de fiica ei, Eva, a fost cea mai grea.

„Abia am ajuns acasă. Încercăm să încropim masa de Crăciun. Suntem bine acum. Ne pregătim şi pentru aniversarea de mâine. E ziua mea… Pentru mine, a fost o perioadă mai grea ca în 2015, când am fost în arestul din România. Există un copil, iar despărţirea de ea a fost foarte grea. Am lăsat-o la 13 zile şi am găsit-o mult mai mare. Îi mulţumesc mamei că e sănătoasă, că e bine. Cred că şi ea e curioasă să mă cunoască. S-a uitat la mine încontinuu. Mă bucur că sunt acasă de Crăciun, cu familia mea, cu copilul meu”, a spus Udrea, la Antena3.

Elena Udrea a mai spus că va decide zilele următoare dacă se se va întoarce în România.

„Vom vedea, copilul deocamdată nici nu are paşaport. Eu sunt refugiat pe considerente politice cu statut provizoriu. Vom vedea, nu aş vrea să spun mai multe lucruri acum pentru că aici, în Costa Rica, lucrurile sunt foarte sensibile şi nu aş vrea să încurc ce am de făcut aici. Vom vedea zilele următoare. Nu e vorba de frică, însă trebuie să am o analiză corectă asupra ceea ce se întâmplă. Nu înseamnă că această decizie a Înaltei Curţi schimbă neapărat lucrurile pentru că aceiaşi judecători vor judeca din nou cauzele. Faptul că s-au desfiinţat nişte decizii nu înseamnă că neapărat s-a schimbat totul, au rămas aceiaşi judecători”, a explicat fostul ministru.

Nu doar Elena Udrea a fost eliberată în Costa Rica, ci și prietena acesteia, Alina Bica. Eliberarea celor două a avut loc după ce Instanţa Supremă a decis suspendarea executării pedepselor în urma scandalului pe tema completurilor de 5 judecători formate nelegal, după cum consideră Curtea Constituţională.

În ianuarie, aceiași magistraţi care i-au admis suspendarea pedepsei vor decide dacă dosarul se va rejudeca. Elena Udrea a fost condamnată în dosarul Gala Bute la 6 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi abuz în serviciu.

