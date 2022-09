Elevii din Iași vor fi testați la toate materiile. Profesorii acuză birocrația: „Evaluarea este o necesitate, dar nu una impusă, de tip comunistoid”

Anul trecut, când elevii au revenit în bănci după o perioadă lungă de educație online, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași a decis să susțină o testare inițială standardizată în toate școlile. Aceasta a arătat decalaje uriașe între elevii din oraș și cei de la țară: aproape jumătate dintre copiii din școlile gimnaziale din urban luau nota de trecere, față de doar 11% din rural.

Inspectorii ieșeni au anunțat că vor să repete evaluarea și la începutul acestui an școlar. De data aceasta nu vor fi subiecte unice, ci o serie de itemi pe care profesorii trebuie să îi poată introduce în propriile lor subiecte din evaluările de la școală.

În majoritatea școlilor testările au început, termenul-limită de raportare la ISJ Iași fiind vineri, 23 septembrie.

„Nu văd la ce ar putea fi folosite rezultatele, ne batem joc de niște oameni?”

Ce i-a speriat pe mai mulți profesori care au refuzat deja să susțină testarea și au solicitat lămuriri a fost tocmai modul de raportare a rezultatelor. Ei trebuie să completeze punctajele pentru clasele la care predau într-un document Excel standard, pe care îl primesc de la ISJ, și apoi să completeze și un formular Google cu subiectele scanate și cu rezultatele în Excel. Toate trebuie urcate apoi pe un FTP al inspectoratului.

„Orice măsură de genul acesta, care implică un proces birocratic extrem de amplu, trebuie justificată în primul rând pedagogic și apoi legal. Nu există niciun fundament pentru această măsură”, a declarat Laviniu Lăcustă pentru Școala 9.

Acesta a făcut un calcul simplu: un profesor de istorie care are, de exemplu, 18 clase a câte 30 de copii, are de încărcat 540 de documente.

„Trebuie să facă un fișier extrem de complex, un formular Google, un Excel. Sunt lucruri incredibile, ce facem acum, ne batem joc de niște oameni?”, e revoltat sindicalistul.

Pedagogic pot să o înțeleg dacă s-ar aplica doar la clasele a V-a sau a IX-a: vrei să știi din ce stadiu iei copilul la română, matematică, istorie, să știi ce cunoștințe are, de unde pleci. Sau chiar și la clasa a VIII-a, mai ales în vederea examenului de evaluare națională. Dar când tu faci pe toate disciplinele… Laviniu Lăcustă, USLIP:

Acesta spune că a solicitat organizarea unei comisii paritare la ISJ Iași pentru astăzi, 15 septembrie, pentru a solicita explicații suplimentare. Șeful sindicatului se declară deranjat de faptul că inspectoratul nu a comunicat cu profesorii.

„Nu văd la ce ar putea fi folosite rezultatele, mai ales că testările vin după trei luni de pauză, la ce te aștepți, ce relevanță au notele dacă nu le treci în catalog? Nu folosești un întreg sistem ca studiu, un întreg județ să fie cobai”, a mai punctat Lăcustă.

Revoltată este și fosta inspectoare generală, Genoveva Aurelia Farcaș. „Că evaluarea inițială este o necesitate, este foarte adevărat. Dar nu una impusă, monitorizată, contabilizată, de tip comunistoid. Mai este profesorul suveran în clasa sa, în ceea ce inițiază, gândește, aplică?”, a scris aceasta pe pagina sa de Facebook.

„Cum să evaluăm? Așa cum fiecare dascăl își proiectează și adaptează pentru clasa sa, tot în scopul reglării procesului de învățare. Nu evaluare de dragul evaluării!”, mai punctează profesoara.

Profesorii Colegiului „Vasile Alecsandri” nu vor să susțină aceste testări așa cum impune inspectoratul școlar

Profesorii dintr-un liceu vor susține teste doar la clasele nou preluate

Profesorii de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Iași au fost primii care s-au opus testărilor. Nistor Gheorghiță, directorul unității de învățământ, a explicat că vor realiza testări doar pentru cei care sunt în clasele de început de ciclu, a V-a și a IX-a, sau care au fost preluați pe parcurs de profesori.

El și colegii lui au luat cererea inspectoratului drept recomandare, nu obligație. Mai ales că profesorii care predau la 12-15 clase au foarte mulți elevi de evaluat, fără un rezultat concret, spune directorul. Iar imediat după această testare inițială trebuia să înceapă oricum o altă evaluare, pentru a da note în prima parte a anului.

„Noi oricum trebuie să evaluăm copiii, să le dăm alte teste, fișe de lucru, ca să putem să îi notăm fiindcă avem de făcut o evaluare continuă: nu pot să dau doar testele inițiale și apoi să mă apuc prin decembrie de pus note. Trebuie să mergem frumos cu evaluarea ritmică, continuă, noi ne facem treaba de fiecare dată în interesul elevilor și pentru binele lor”, a conchis directorul.

Inspectoratul: „Evaluarea se face cum spune teoria educației”

Luciana Antoci, șefa Inspectoratului Școlar Județean din Iași, a explicat pentru Școala 9 că s-a luat decizia susținerii acestor testări inițiale în toate școlile pentru a vedea care sunt problemele la nivelul de învățare al elevilor și cum se poate personaliza procesul didactic pentru fiecare dintre aceștia.

„Pentru oricine are legătură cu educația și are o minimă pregătire în această zonă e clar că evaluarea, cu toate ipostazele ei – inițială, continuă și finală – este o axiomă a tot ce înseamnă un proces didactic. Va trebuie să învățăm, dacă nu am făcut-o până acum, că evaluarea trebuie aplicată așa cum spune teoria educației, nu la nivel de impresie și cum ni se pare nouă că este bine”, a precizat inspectoarea generală.

„Cei mai mulți dintre colegii noștri știu deja că trebuie să lucrăm cu date certe, nu cu impresii, când vine vorba de evaluarea elevilor. Cu cifre, cu repere exacte, pentru a ne da seama de pregătirea la un anumit nivel și ce este de făcut pentru fiecare elev în parte”, a mai spus Luciana Antoci.

Ca argument în plus pentru decizia de a testa tot județul, aceasta aduce un punct din Regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar care prevede demersuri de „personalizare a actului didactic”.

Luciana Antoci a explicat că de aceea a lansat o structură specifică pentru testele inițiale, pe itemi, care să fie corelați cu situația școlară, și profesorii să folosească apoi datele din testări în procesul de predare și evaluare pe tot parcursul anului.

