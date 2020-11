De când a ajuns în România, Hassan a demarat procedurile ca să meargă la școală, ajutat de cei de la Fundația Terre des hommes și de la Organizația „Salvați Copiii”. I s-a promis că va fi încadrat în clasa în care era când a plecat din Irak, a șaptea. Dar nu avea acte, așa că a fost înscris la „A doua șansă”, scrie Școala 9 BRD, o platformă publicistică având ca temă educația, fondată și finanțată de BRD, dar scrisă de jurnaliști independenți.

În doi ani a terminat școala primară și acum este oficial în clasa a cincea. Face ore de trei ori pe săptămână. Adică doar capătă pe Google Classroom niște teme.

„Am primit o tabletă de la «Salvați Copiii» și lucrez pe ea”, spune băiatul. Când a venit mama lui, acum un an, i-a adus documentele de la școală, dar nu a contat foarte mult. Acum se gândește cu groază că ar putea să termine liceul la 25 de ani.

„Nu m-am gândit exact ce-o să fac, dar mi-ar plăcea să fiu profesor de chimie”, visează băiatul.

Își amintește de zilele când mergea la școală în Irak. Recunoaște că nu era un elev foarte silitor și asta îl costa.

Când nu făceam temele, mă pedepseau, îmi dădeau cu bățul peste mână, așa se face acolo. La noi se dă cu bățul sau câteodată ne trăgeau de păr. Eu nu prea am fost de multe ori pedepsit pentru că am fost liniștit și cuminte, dar am fost pedepsit fiindcă nu îmi făceam temele.

Hassan