Amnistia generală vine la câteva zile după ce Elon Musk a reactivat contul lui Donald Trump, suspendat la rândul său după pentru incitare la violență după atacul asupra Congresului din 6 ianuarie 2021, tot în urma unui sondaj.

Astfel, ulterior, șeful Twitter a anunțat o nouă consultare, în care întrebarea era dacă ar trebui să li se ofere o amnistie generală tuturor celor blocați, cu condiția ca aceștia să nu fi „încălcat legea sau să fi luat parte într-un spam flagrant”. Musk nu a precizat la ce legi se referea. Sondajul a înregistrat peste 3,1 milioane de voturi, cu 72% în favoarea unei amnistii.

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam?