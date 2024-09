„Dacă nu există o reformă guvernamentală semnificativă, legile și reglementările vor continua să se înrăutățească în fiecare an până când fiecare mare efort, de la trenul de mare viteză între orașele noastre până la a face viața multiplanetară, va fi efectiv ilegal”, a scris miercuri Elon Musk, pe contul său de X (fostă Twitter).

„Trump susține o comisie de eficiență guvernamentală pentru a permite realizarea unor lucruri mărețe, Kamala nu”, a mai scris miliardarul.

„Nu vom ajunge niciodată pe Marte, dacă Kamala va câștiga”, a conchis Elon Musk.

