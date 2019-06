Nu vremea a fost de vină, a spus Emil Boc, pentru că primarul Clujului nu a avut probleme la aterizarea în România, unde erau furtuni și cod roșu, ci la escala din Munchen. „Ăștia nu-s normali, măi fraților!” este concluzia lui Emil Boc, cu care și-a început relatarea pe Facebook, arată ziardecluj.ro

„Măi, fraților! Ăștia nu îs normali de la Lufthansa. Eu trebuia să plec, aseară, la ora 20.00, din Bruxelles și să ajung în jurul orei 1.00 noaptea în Cluj. Am stat 3 ore în Bruxelles și am plecat abia pe la 23.00. Evident că am ajuns în Munchen, pe la 12.00 noaptea, avionul de Cluj deja plecase și a început calvarul: stai la o coadă o oră ca să primești repartiție la cazare și bilet de taxi, mai stai la o coadă de 45 de minute pentru taximetre, mai mergi vreo 30 km până la hotel, mai stai vrei 30 de minute la hotel unde sunt toți dirijați de pe alte zboruri, după 4 ore ajungi în camera de hotel, faci un duș, dormi 2 ore, te trezești și te întorci spre avion. Acum sunt în faza în care sunt înapoi la aeroport și nu sunt sigur că la zborul de 10.45 mai sunt locuri, poate doar după masă” a povestit Emil Boc.

Primarul Clujului este decis să meargă mai departe pe calea legală.

„Voi apela și eu la procedurile legale pentru acordare de despăgubiri. Voi proceda ca orice cetățean european atunci când o companie aeriană provoacă neplăceri și întârzieri de program, fără să fie cazuri de forță majoră, precum vreme extremă. În țară poate a fost ceva, dar aici nu a fost absolut nimic”, a mai spus primarul din Cluj-Napoca.

