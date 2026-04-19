Declarația sa a venit în mijlocul unui interviu al lui Sorin Grindeanu, care a declarat că un singur membru al Partidului Social-Democrat dorește să rămână în actuala coaliție de guvernare, descrisă de liderul PSD prin faptul că „nu merge într-o direcție bună”

În postarea sa, Dominic Fritz a avertizzat că o eventuală criză politică ar putea avea consecinţe grave pentru România, inclusiv pierderea a 10 miliarde de euro din PNRR, creşterea deficitului bugetar şi a dobânzilor, scumpiri pe scară largă şi dispariţia locurilor de muncă.

„Pretindeţi că plecaţi din guvern ca să apăraţi oamenii săraci. Prin declanşarea unei crize politice, veţi sărăci ţara şi mai tare. Pierdem 10 miliarde de euro din PNRR. Deficitul şi dobânzile vor exploda. Totul se va scumpi. Locurile de muncă vor dispărea. Faceţi jocuri de putere pe spinarea oamenilor pe care spuneţi că-i protejaţi”, a declarat Fritz.

„Ce ipocrizie cruntă. Adevărul e altul. Speraţi să profitaţi de haos. Să declanşaţi criza politică, să vă întoarceţi la butoane nestingheriţi şi să fie totul ca înainte, ca pe vremea lui Ciucă şi Ciolacu. E imposibil! La vot românii au spus un NU clar. Nu mai vor să ne întoarcem de acolo de unde am plecat”, a mai adăugat liderul USR.

În acelaşi mesaj, liderul USR a subliniat că partidul pe care îl conduce va continua să susţină actuala guvernare şi să lupte pentru continuarea reformelor deja începute.

„USR va apăra cu toate puterile această guvernare care a început să reformeze statul şi să oprească robinetele. Nu renunţăm la luptă când abia am început curăţenia. Le-o datorăm celor care nu mai au răbdare cu o ţară în care facem un pas înainte şi doi înapoi. Pentru schemele voastre cinice, să nu contaţi pe noi. Cine se poate baza pe noi: toţi românii care îşi doresc dreptate şi prosperitate. Pentru ei luptăm până la capăt, oricât e nevoie”, a conchis Fritz.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE