Emilian Imbri, managerul spitalului Victor Babeş, a sperat că numărul de 2.000 de cazuri este datorat cumulării raportărilor, dar acum este clar că avem de a face cu o nouă ascensiune a pandemiei.

Emilian Imbri avertizează că în scurt timp pacienţii cu COVID ar putea să nu mai poată fi trataţi.

Am avut vreo trei apeluri în care am explicat că în contextul în care numărul de bolnavi va creşte, vom rămâne în foarte scurt timp în imposibilitatea de a-i trata. Am menţionat că de fapt nu există tratament pentru această afecţiune. Se tratează cu nişte scheme şi nişte tratamente care sunt fabricate pentru cu totul alte afecţiuni. Aceste medicamente nu se cumpără, ci sunt trimise de producător ţărilor, iar o parte este asigurată de OMS. România nu primeşte suficiente medicamente.

Emilian Imbri: