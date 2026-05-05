Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, se află de duminică într-o vizită oficială în Armenia, pentru a saluta, în special, orientarea europeană a acestei țări din Caucazul de Sud.

Emmanuel Macron chante « la bohème » accompagné à la batterie par le premier ministre Nikol pachinyan . Dîner détat à Erevan. La musique en amitié. pic.twitter.com/v5vacqZlVv — Agnès Vahramian (@AgnesVahramian) May 4, 2026

Emmanuel Macron nu și-a ascuns niciodată pasiunea pentru muzica franceză, mai ales cea dintr-o altă epocă, interpretată de artiști precum Johnny Hallyday, Joe Dassin, Michel Sardou sau Charles Aznavour, care au cunoscut numeroase succese și au marcat profund memoria colectivă de-a lungul deceniilor.

Dacă în anii de studenție obișnuia să cânte „Que je taime” la karaoke și dacă i se mai întâmplă uneori să fredoneze „Vladimir Ilitch” pentru a-și încălzi vocea înainte de un discurs, șeful statului francez își folosește uneori cunoștințele de muzică ușoară și în deplasările externe.

La doi ani după ce a cântat „Les Champs-Élysées” alături de studenți suedezi, președintele a reluat momentul muzical în Armenia, unde se află într-o vizită de stat de duminică.

În timpul unui dineu oficial organizat luni la Erevan, Emmanuel Macron a interpretat „La Bohème”, celebrul cântec al lui Aznavour lansat în 1965. Alegerea nu a fost întâmplătoare, artistul fiind de origine armeană – părinții săi au emigrat în Franța la începutul anilor 20.

Într-o înregistrare video realizată de directoarea France Info, Agnès Vahramian, președintele apare cu microfonul în mână, așezat la dreapta unui pianist.

El este acompaniat la tobă de premierul armean Nikol Pashinyan, al cărui ritm este uneori ezitant. La fel și vocea președintelui francez, cu o intonație neuniformă, ceea ce lasă să se audă mici imperfecțiuni muzicale.

Pentru ambii lideri însă, acest moment pare să fie un mod de a exprima prietenia dintre cele două țări.

Anterior, într-un registru mai serios, președintele a salutat în fața comunității franceze alegerea Armeniei de a „se orienta către Europa”, precum și opțiunea pentru „pace” cu Azerbaidjan, pe care el o consideră „singura rațională” pentru a se desprinde de influența cu Rusia.

„Ne-am obișnuit timp de decenii să considerăm că Armenia era într-un fel un satelit al Rusiei”, a declarat el, adăugând: „Armenia a ales să iasă din această constrângere și să se îndrepte spre Europa. Nu putem face ca și cum acest lucru nu există”.

Parafrazând o veche zicală, muzica poate îmblânzi relațiile dintre națiuni, dar geopolitica și diplomația nu sunt niciodată departe.

