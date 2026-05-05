„Căderea Guvernului Bolojan n-a fost în sine surprinzătoare, dar votul consistent împotrivă, 281 de voturi, este un semnal clar că în Parlament nu exista susținere. Nu au fost, de fapt, decât 4 voturi împotrivă din voturile exprimate, ceea ce este semnificativ. În condițiile acestea, marja de manevră a PNL este în mare măsură afectată la negocierile care vor începe”, a explicat Pîrvulescu pentru Libertatea.

Și a continuat: „Președintele devine vioara întâi, va începe consultările, va încerca să găsească o soluție rapidă. De fapt, mingea este în terenul PNL, pentru că PNL este cel care asigură că nu va accepta să mai participe la guvernare alături de PSD, ceea ce înseamnă că își sprijnă în continuare președintele și este o poziție pe care nu vor putea abandona foarte repede, deși sunt deja semnale foarte clare din interiorul PNL că sunt grupări importante care doresc continuarea coaliției ceea ce este și direcția pe care a indicat-o președintele Dan în mai multe rânduri”.

Analistul politic Cristian Pîrvulescu
Cristian Pîrvulescu este Decan al Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA

În opinia politologului, sunt două variante pentru noul premier, care va fi desemnat de președintele Nicușor Dan după consultările cu partidele politice.

Deci încep consultări și există două ipoteze de lucru. Prim-ministru independent cu susținere politică a unui guvern la care vor participa și politicienii, un fel de Guvern Isărescu sau Cioloș, sau un guvern politic, de ce nu, cu un prim-ministru PNL, pentru că deja sunt semnale că în PNL există grupări care încearcă să folosească momentul pentru a schimba raporturile de forță în interiorul partidului.

Cristian Pîrvulescu, analist, pentru Libertatea:

Ce spune un al doilea analist politic despre criză

Un alt analist politic la care a apelat Libertatea pentru a explica cititorilor contextul este Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene din cadrul Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Cristian Pîrvulescu, după ce Guvernul Bolojan a picat la moțiunea de cenzură, egalând „recordul” Guvernului Cîțu din 2021: „Sunt două ipoteze de lucru pentru noul premier”
Sergiu Mișcoiu

„Guvernul a căzut în urma unei alianțe inedite între Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor. O alianță ciudată din punct de vedere ideologic, dacă luăm faptul că PSD este un partid care se consideră social-democrat pro-european, iar AUR este un partid care se consideră naționalist. Însă rezultatul votului indică o majoritate largă împotriva acestui guvern”, a spus Sergiu Mișcoiu.

„Mingea este acum în terenul președintelui Nicușor Dan, care va trebui să găsească o manieră, și nu va fi deloc simplu, să concilieze forțele extrem de discordante din Parlament. Probabil că, în urma acestui vot covârșitor, prima opțiune pentru formarea unui guvern va reveni Partidului Social Democrat, care este și primul partid ca număr de parlamentari, însă va avea mari dificultăți în a reuni o coaliție parlamentară din care să nu facă parte AUR pentru că președintele a explicat de mai multe ori că nu va accepta ca această formațiune politică să fie la guvernare sau să susțină parlamentar un Guvern fie el și minoritar”, a adăugat el.

Mișcoiu a mai precizat că o soluție potrivită „pe termen mediu” va fi aceea a unui premier tehnocrat, din zona finanțelor sau economiei, dar „situația din punctul de vedere al finanțelor publice și din punctul de vedere al atmosferei politice și sociale va fi într-o stare mult mai gravă decât este acum”.

Reamintim că Parlamentul l-a demis marți, 5 mai, pe premierul Ilie Bolojan, prin moțiune de cenzură, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire.

Au fost 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

Cristian Pîrvulescu, după ce Guvernul Bolojan a picat la moțiunea de cenzură, egalând „recordul” Guvernului Cîțu din 2021: „Sunt două ipoteze de lucru pentru noul premier”

Mandatul lui Ilie Bolojan ca președinte al PNL expiră anul viitor, fiindcă, potrivit noului statut votat în iunie 2025, mandatul președintelui Partidului Național Liberal a fost redus de la 4 la 2 ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cătălin Predoiu, despre cele două opțiuni ale PNL, după ce Guvernul Bolojan a fost demis: „Trebuie să aleagă”
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news, doamnelor și domnilor!!! Răsturnare de situație, ce s-a întâmplat la votul pentru moțiune în urmă cu doar câteva minute. E de neimaginat
Viva.ro
E breaking news, doamnelor și domnilor!!! Răsturnare de situație, ce s-a întâmplat la votul pentru moțiune în urmă cu doar câteva minute. E de neimaginat
„Nu o să mai puteți stinge lumina oricât ați vrea”. „Cântecul de lebădă” al lui Ilie Bolojan. Ce a spus premierul chiar înainte ca guvernul să fie demis: „Românii vor înțelege...”
Unica.ro
„Nu o să mai puteți stinge lumina oricât ați vrea”. „Cântecul de lebădă” al lui Ilie Bolojan. Ce a spus premierul chiar înainte ca guvernul să fie demis: „Românii vor înțelege...”
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Tatăl vedetei lui Chivu la Inter e vânzător de fructe și are o relație aparte cu fiul lui: „La noi e lege!”
GSP.RO
Tatăl vedetei lui Chivu la Inter e vânzător de fructe și are o relație aparte cu fiul lui: „La noi e lege!”
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Libertateapentrufemei.ro
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Avantaje.ro
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu
Tvmania.ro
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu

Alte știri

Viața unui copil de nici 2 ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Știri România 17:04
Viața unui copil de nici 2 ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Mirel Idorași, director la Garda Forestieră București, scos de polițiști în cătușe din sediul instituției: a furat cheile mai multor birouri
Știri România 16:02
Mirel Idorași, director la Garda Forestieră București, scos de polițiști în cătușe din sediul instituției: a furat cheile mai multor birouri
Parteneri
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Adevarul.ro
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Salariul lui Daniel Pancu la Rapid! Ce contract semnează și obiectivele pe care i le-a fixat Dan Șucu. Exclusiv
Fanatik.ro
Salariul lui Daniel Pancu la Rapid! Ce contract semnează și obiectivele pe care i le-a fixat Dan Șucu. Exclusiv
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
Vlog de Superliga. Cu decibelmetrul la Universitatea Craiova - Dinamo
Vlog de Superliga. Cu decibelmetrul la Universitatea Craiova - Dinamo
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Andrei Aradits, prima reacție după ce s-a spus că ar putea reveni în juriul „Te cunosc de undeva”: „Abundență de oferte”
Stiri Mondene 16:47
Andrei Aradits, prima reacție după ce s-a spus că ar putea reveni în juriul „Te cunosc de undeva”: „Abundență de oferte”
Chefi la cuțite 5 mai 2026. Chef Alexandru Sautner aruncă-n joc o amuletă surprinzătoare
Stiri Mondene 15:43
Chefi la cuțite 5 mai 2026. Chef Alexandru Sautner aruncă-n joc o amuletă surprinzătoare
Parteneri
Nu o vei recunoaște! Anisia Gafton, o mireasă total atipică! A lăsat pe toată lumea mască cu ținuta aleasă la cununia civilă. Primele imagini de la evenimentul unde ea și Serghei au spus „DA”
TVMania.ro
Nu o vei recunoaște! Anisia Gafton, o mireasă total atipică! A lăsat pe toată lumea mască cu ținuta aleasă la cununia civilă. Primele imagini de la evenimentul unde ea și Serghei au spus „DA”
"Moartea soţiei mele este un circ pentru el". Soţul Valentinei, ameninţat cu tribunalul de medicul estetician
ObservatorNews.ro
"Moartea soţiei mele este un circ pentru el". Soţul Valentinei, ameninţat cu tribunalul de medicul estetician
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
Mediafax.ro
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Wowbiz.ro
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Cheltuieli exorbitante ale Comisiei Europene și Parlamentului European
Mediafax.ro
Cheltuieli exorbitante ale Comisiei Europene și Parlamentului European
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs
KanalD.ro
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs

Politic

Mesajul enigmatic al lui Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL, pentru Ilie Bolojan, care a fost demis prin moțiune de cenzură din fruntea Guvernului
Politică 16:58
Mesajul enigmatic al lui Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL, pentru Ilie Bolojan, care a fost demis prin moțiune de cenzură din fruntea Guvernului
Live Text. Votul moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR s-a terminat. Guvernul Bolojan a picat cu 281 voturi
LiveText
Politică 16:27
Live Text. Votul moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR s-a terminat. Guvernul Bolojan a picat cu 281 voturi
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Ilie Bolojan nu pleacă imediat de la Palatul Victoria, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură. Ce puteri are acum și ce fel de guvern am putea avea
Fanatik.ro
Ilie Bolojan nu pleacă imediat de la Palatul Victoria, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură. Ce puteri are acum și ce fel de guvern am putea avea
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea