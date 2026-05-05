„Căderea Guvernului Bolojan n-a fost în sine surprinzătoare, dar votul consistent împotrivă, 281 de voturi, este un semnal clar că în Parlament nu exista susținere. Nu au fost, de fapt, decât 4 voturi împotrivă din voturile exprimate, ceea ce este semnificativ. În condițiile acestea, marja de manevră a PNL este în mare măsură afectată la negocierile care vor începe”, a explicat Pîrvulescu pentru Libertatea.

Și a continuat: „Președintele devine vioara întâi, va începe consultările, va încerca să găsească o soluție rapidă. De fapt, mingea este în terenul PNL, pentru că PNL este cel care asigură că nu va accepta să mai participe la guvernare alături de PSD, ceea ce înseamnă că își sprijnă în continuare președintele și este o poziție pe care nu vor putea abandona foarte repede, deși sunt deja semnale foarte clare din interiorul PNL că sunt grupări importante care doresc continuarea coaliției ceea ce este și direcția pe care a indicat-o președintele Dan în mai multe rânduri”.

Cristian Pîrvulescu este Decan al Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA

În opinia politologului, sunt două variante pentru noul premier, care va fi desemnat de președintele Nicușor Dan după consultările cu partidele politice.

Deci încep consultări și există două ipoteze de lucru. Prim-ministru independent cu susținere politică a unui guvern la care vor participa și politicienii, un fel de Guvern Isărescu sau Cioloș, sau un guvern politic, de ce nu, cu un prim-ministru PNL, pentru că deja sunt semnale că în PNL există grupări care încearcă să folosească momentul pentru a schimba raporturile de forță în interiorul partidului. Cristian Pîrvulescu, analist, pentru Libertatea:

Ce spune un al doilea analist politic despre criză

Un alt analist politic la care a apelat Libertatea pentru a explica cititorilor contextul este Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene din cadrul Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

„Guvernul a căzut în urma unei alianțe inedite între Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor. O alianță ciudată din punct de vedere ideologic, dacă luăm faptul că PSD este un partid care se consideră social-democrat pro-european, iar AUR este un partid care se consideră naționalist. Însă rezultatul votului indică o majoritate largă împotriva acestui guvern”, a spus Sergiu Mișcoiu.

„Mingea este acum în terenul președintelui Nicușor Dan, care va trebui să găsească o manieră, și nu va fi deloc simplu, să concilieze forțele extrem de discordante din Parlament. Probabil că, în urma acestui vot covârșitor, prima opțiune pentru formarea unui guvern va reveni Partidului Social Democrat, care este și primul partid ca număr de parlamentari, însă va avea mari dificultăți în a reuni o coaliție parlamentară din care să nu facă parte AUR pentru că președintele a explicat de mai multe ori că nu va accepta ca această formațiune politică să fie la guvernare sau să susțină parlamentar un Guvern fie el și minoritar”, a adăugat el.

Mișcoiu a mai precizat că o soluție potrivită „pe termen mediu” va fi aceea a unui premier tehnocrat, din zona finanțelor sau economiei, dar „situația din punctul de vedere al finanțelor publice și din punctul de vedere al atmosferei politice și sociale va fi într-o stare mult mai gravă decât este acum”.

Reamintim că Parlamentul l-a demis marți, 5 mai, pe premierul Ilie Bolojan, prin moțiune de cenzură, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire.

Au fost 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

Mandatul lui Ilie Bolojan ca președinte al PNL expiră anul viitor, fiindcă, potrivit noului statut votat în iunie 2025, mandatul președintelui Partidului Național Liberal a fost redus de la 4 la 2 ani.