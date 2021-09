Am 20 de ani si trista mea poveste a inceput in anul 2001, cand, in urma unor dureri ingrozitoare de cap, am facut o tomografie. Verdictul a fost cumplit: tumora pe creier. Am fost operata in ianuarie 2002, insa am avut un soc de natura endocrina (diabet insipid), iar tumora nu a fost extirpata in totalitate. In scurta vreme, am inceput investigatiile medicale la Institutul C. I. Parhon, in urma carora s-au depistat insuficienta hipofizara, tiroidiana si gonadotropa, panhipopituitarism, sindrom de chesma optica, diabet insipid central complet si craniofaringiom. De sase ani, urmez tratamente de substitutie pe linie corticotropa, tireotropa si gonadotropa, pentru echilibrarea diabetului insipid, si tratamente vasodilatatoare cerebrale. Insa, in acest timp tumora a crescut, iar eu am ajuns la o greutate dubla – 90 kg la 1,49 cm. Anul trecut, am mai suferit o operatie in timpul careia am facut un soc oftalmic, si nici de aceasta data nu a fost extirpata in totalitate tumora. Recent, am aflat de o clinica specializata in neurochirurgie, din Hanovra, Germania unde ma pot opera, insa, neavand cei 40.000 de euro necesari, am pierdut prima programare. Acum astept o noua programare si va cer ajutorul pentru a ma putea opera si vindeca. Este nedrept ce mi se intampla, vreau sa imi traiesc viata! Va rog mult sa ma ajutati! Dumnezeu sa va binecuvanteze!



Andreea

Madalina Cretu, Bucuresti

Conturi deschise

RON – RO27BRDE410SV69383374100

EUR – RO61BRDE410SV08962364100

Banca BRD, sucursala Rahova

Titular cont: Cretu Iulica

Cititorii care doresc sa ajute sau care vor sa afle mai multe amanunte despre cazurile prezentate astazi ne pot contacta la redactie, la numarul de telefon 021/203.08.49

